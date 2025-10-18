Louis Sarkozy appelle à un rassemblement pour soutenir son père le jour de son incarcération

Nicolas Sarkozy doit être incarcéré à la prison de la Santé mardi 21 octobre. Son fils Louis Sarkozy appelle à un rassemblement de soutien dans le XVIe arrondissement de Paris.

Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs le 25 septembre. L'ancien président de la République doit être écroué à la prison de la Santé mardi 21 octobre. Trois jours avant cette échéance, deux de ses fils ont publié des messages appelant à un rassemblement de soutien pour leur père. Ainsi, Louis Sarkozy, candidat aux élections municipales à Menton, a publié une vidéo montrant différentes étapes de la vie et de la carrière politique de son père avec un discours de celui-ci. La vidéo se termine par : "la fin de l'histoire n'est pas écrite". "Soyons nombreux à venir exprimer notre soutien à Nicolas Sarkozy ce 21 octobre à 8h30. Angle rue Pierre Guérin et rue de la Source", a-t-il écrit sur X en partageant cette vidéo. Le rendez-vous est donné devant la Villa Montmorency, un quartier résidentiel privé du XVIe arrondissement de Paris où réside l'ancien président, a indiqué Le Figaro.

Pierre Sarkozy a également relayé cet appel

Un autre des fils de Nicolas Sarkozy, Pierre, a aussi relayé ce message, demandant de venir "par amour. Rien d'autre s'il vous plaît. Seul l'amour porte". Pour l'entourage du président, qui s'est confié au Figaro, les fils de l'ancien président "réagissent avec le cœur". "Il n'y a évidemment rien d'organisé, ce n'est que la traduction d'une vague d'émotion que nous voyons depuis le 25 septembre sur les réseaux sociaux face à cette décision inouïe d'envoyer Nicolas Sarkozy en prison. Et les messages qui circulent ne sont que du soutien et de l'affection".

Pour rappel, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, le tribunal ayant considéré qu'il avait permis à ses proches collaborateurs de solliciter la Libye en vue d'un financement occulte. L'ancien président a fait appel de la décision, mais le mandat de dépôt à effet différé prononcé à son encontre, assorti de l'exécution provisoire, rend son incarcération immédiate. Le tribunal avait justifié cette mesure par "l'exceptionnelle gravité des faits", a indiqué Le Parisien.