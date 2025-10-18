Fin de vie : le député Olivier Falorni demande un référendum après le report de l'examen des textes au Sénat

Le député Olivier Falorni a vivement critiqué le nouveau report de l'examen des textes de loi sur la fin de vie. Il a également proposé la tenue d'un référendum sur la question…

Il est à l'origine des propositions de loi sur la fin de vie… Le député centriste Olivier Falorni a critiqué la décision de la conférence des présidents du Sénat, chargée de fixer l'agenda, de reporter leur examen. En effet, celui-ci était initialement prévu le lundi 20 octobre prochain. Mais le Sénat, à majorité Les Républicains, a émis des réserves sur les textes. "Il y a urgence [...] Ne pas reconnaître l'urgence, c'est une forme d'indécence", a blâmé Olivier Falorni sur France Inter. Il estime qu'il y a "une forme de sabotage qui ne dit pas son nom".

Les propositions de loi sur les soins palliatifs et sur la création d'une aide à mourir devaient notamment être examinées, mais les questions autour du budget sont dorénavant sur le devant de la scène. "Le groupe LR majoritaire [au Sénat] fait tout pour que ce débat n'ait pas lieu, a ajouté le député centriste, demandant à l'exécutif d'agir. Le gouvernement a des semaines dédiées, ils peuvent inscrire dans l'ordre du jour du Sénat ces deux textes importants".

L'idée du référendum

Le cas échéant, Olivier Falorni a aussi proposé la tenue d'un référendum, comme Emmanuel Macron l'avait déjà suggéré en mai dernier, comme le rapporte BFMTV. "Pour éviter que ce référendum ne se transforme en plébiscite pour ou contre le président, je pense qu'il faudrait soumettre le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale de façon transpartisane au mois de mai", a estimé Olivier Falorni.

Pour l'heure, la presque totalité du calendrier du Sénat est consacrée à l'examen du budget entre mi-novembre et la période des fêtes de Noël. Le Sénat avait d'abord prévu deux semaines d'examen de ces textes à partir du 7 octobre dernier. Entre-temps, la chute du gouvernement de François Bayrou avait déclenché un premier report.

Les discussions devaient avoir lieu dès ce lundi mais ont aussi été annulées en raison de la démission de Sébastien Lecornu. Le nouveau report de l'examen des textes de loi sur la fin de vie menace de compliquer les chances de voir aboutir la réforme sociétale avant la fin du quinquennat.