"Je garderai la tête haute", Nicolas Sarkozy se confie quelques jours avant d'entrer en prison

Nicolas Sarkozy sera incarcéré à la prison de la Santé mardi 21 octobre. Déterminé, l'ancien chef de l'État dit vouloir se consacrer à l'écriture pendant sa détention.

Après sa condamnation à cinq ans de prison avec exécution provisoire dans l'affaire des soupçons de financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy sera écroué à la prison de la Santé, mardi 21 octobre. "Je n'ai pas peur de la prison. Je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la Santé", a affirmé l'ancien président de la République à la Tribune Dimanche. Il sera placé en isolement, ce qui lui permettra d'être seul dans sa cellule et de ne croiser aucun détenu. L'ancien chef de l'État souhaite se consacrer à l'écriture d'un livre durant sa détention. Il a évoqué deux références à plusieurs reprises depuis sa condamnation. D'une part les lettres écrites par le capitaine Dreyfus à l'île du Diable et d'autre part Le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas.

"Avec ma femme et mes enfants, nous avons montré le jour du jugement l'image d'une famille française soudée dans l'adversité", estime Nicolas Sarkozy dans les colonnes du journal. Depuis sa condamnation, il a passé beaucoup de temps avec sa femme, Carla Bruni et ses enfants, ne recevant que quelques proches. Parmi eux, François Baroin, maire de Troyes, a salué un homme "impressionnant de résilience". Nombreux ont apporté leur soutien à l'ancien président de la République. En premier lieu ses enfants qui ont appelé à des rassemblements de soutien mardi 21 octobre. Son fils Louis Sarkozy a donné rendez-vous à ses soutiens à proximité du domicile de son père dans le XVIe arrondissement de Paris.

Les conditions de détention de Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy sera incarcéré à la prison de la Santé dans une cellule individuelle de 9m2, avec un lit, une armoire, une douche et éventuellement une télévision et un réfrigérateur, accordés aux détenus qui en ont les moyens, a précisé franceinfo. Il aura droit à trois parloirs par semaine et à un téléphone en cellule 24 heures sur 24, mais uniquement vers des numéros validés par la justice. Ses promenades seront aménagées. Il pourra sortir deux fois par jour dans une cour réservée aux détenus dits "vulnérables" et dans laquelle il sera seul, sans autre détenu. "Quand on accueille des personnalités qui ont une particulière notoriété, c'est un petit peu délicat de s'assurer que d'autres personnes détenues ne vont pas chercher à l'importuner, à l'agresser ou à la menacer", avait expliqué Flavie Rault, secrétaire générale du syndicat national des directeurs pénitentiaires.

"Il n'y aura aucun traitement de faveur", a assuré à BFM TV Hugo Vitry, secrétaire local FO Justice à la maison d'arrêt de la Santé. Les avocats de Nicolas Sarkozy pourront déposer une demande de mise en liberté dès son entrée en prison. Elle sera examinée dans un délai maximum de deux mois. Par ailleurs, l'ancien chef d'État a fait appel et un nouveau procès sera organisé d'ici à six mois.