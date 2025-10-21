Combien de temps Nicolas Sarkozy va-t-il rester en prison ?

Nicolas Sarkozy est incarcéré ce mardi 21 octobre à la prison de la Santé. Il pourrait cependant ne pas y rester très longtemps.

Nicolas Sarkozy entre à la prison de la Santé ce mardi 21 octobre. Il a été condamné pour "association de malfaiteurs" à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le cadre de l'affaire des soupçons de financements libyens de sa campagne. L'ancien chef de l'Etat, placé à l'isolement, a affirmé à la Tribune du Dimanche n'avoir pas "peur de la prison" et n'avoir "demandé aucun privilège". Il compte notamment consacrer ce temps à écrire un livre.

A compter de ce premier jour d'incarcération, ses avocats peuvent déposer une première demande de remise en liberté. C'est bien ce qui semble prévu : "On va essayer de faire en sorte que sa détention soit la plus courte possible", avait rapidement indiqué son avocat Me Jean-Michel Darrois sur BFMTV. A partir de cette date, la justice a deux mois pour statuer. Nicolas Sarkozy aura donc une réponse avant le 21 décembre, en cas de demande dès ce mardi.

Si, après examen, cette demande est acceptée, il sera libéré le jour même ou au plus tard le lendemain. Il ne serait contraint de retourner à la prison que pour récupérer ses affaires et signer un papier officialisant sa sortie. En théorie donc, si la demande était directement acceptée, il ne resterait que quelques heures en cellule, mais cela risque de prendre plus de temps. Il faut parfois attendre un certain délai pour avoir une réponse car plusieurs conditions doivent être remplies pour libérer un détenu ainsi. Il ne doit pas y avoir de risque de pression sur les témoins, de concertation frauduleuse entre complices, de réitération ou de danger pour le mis en examen. Les recours des deux autres condamnés déjà écroués dans l'affaire, Wahib Nacer et Alexandre Djouhri, ont, par exemple, été fixés à un peu plus d'un mois après leur incarcération.

Quelques semaines ou plusieurs mois derrière les barreaux

L'ancien président de 70 ans pourrait alors bénéficier d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire ou être assigné à résidence avec un bracelet électronique. Sinon, il pourra réitérer une demande de remise en liberté. En cas de refus de toutes ses demandes, il restera en détention jusqu'à son procès en appel, qui aura lieu en mars prochain. Son sort dépendra alors de l'issue de ce dernier. L'ancien président pourrait donc rester quelques semaines, voire mois derrière les barreaux.

Nicolas Sarkozy a de grandes chances de pouvoir profiter de la liberté conditionnelle, notamment du fait de son âge avancé. L'article 729 du Code de procédure pénale prévoit qu'à partir de 70 ans, "la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée".