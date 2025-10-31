Nicolas Sarkozy sorti de prison avant le 15 novembre ? Pourquoi c'est désormais possible

L'ancien président de la République est incarcéré depuis le 21 octobre. Son audience de demande de mise en liberté va bientôt avoir lieu.

Nicolas Sarkozy va-t-il bientôt sortir de prison ? L'ancien président de la République, aux côtés de deux de ses coaccusés, a fait une demande de mise en liberté après sa condamnation. Selon une information du Figaro, elle devra être examinée par la cour d'appel de Paris, le 10 novembre, avec une décision rendue dans la journée, apprend-on le vendredi 31 octobre. Si la justice décide de la libération de l'ancien chef de l'État, il ne devrait pas passer une nuit de plus derrière les barreaux à la prison parisienne de la Santé.

C'est le tribunal correctionnel de Paris qui l'a reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, et condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à exécution provisoire. Il a fait appel de cette condamnation et un nouveau procès devrait avoir lieu l'année prochaine.

Y a-t-il des raisons de le laisser en prison ?

En plus des désaccords sur la condamnation, c'est la peine de prison qui fait débat et surtout son exécution provisoire. En effet, Nicolas Sarkozy a fait appel, il est donc à nouveau protégé par le principe de la présomption d'innocence, mais est tout de même en prison depuis le 21 octobre. Les juges justifient cette décision par la "gravité exceptionnelle des faits", mais cet argument ne pourra pas être retenu par la cour d'appel à cause de cette présomption d'innocence.

Elle devra statuer sur son maintien en détention, s'il est "l'unique moyen" de conserver des preuves, d'empêcher des pressions, des concertations, une fuite ou une récidive. Si la cour d'appel juge que ce n'est pas le cas, il devra être remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec une assignation à résidence avec un bracelet électronique.