Darmanin visé par une plainte de "prise illégale d'intérêt" : sa relation avec Nicolas Sarkozy pointée du doigt

Le garde des Sceaux est visé par une plainte pour "prise illégale d'intérêt" après ses propos envers Nicolas Sarkozy et sa visite à la prison de la Santé. Un collectif d'avocats est à l'origine de la plainte auprès de la Cour de justice de la République (CJR).

Le ministre de la Justice prend-il position dans une affaire judiciaire en cours ? Pour un collectif d'avocats, la réponse est ""oui", et c'est inquiétant. Ils ont déposé plainte auprès de la Cour de justice de la République (CJR) contre Gérald Darmanin pour "prise illégale d'intérêt". Il est reproché au garde des Sceaux de prendre parti pour Nicolas Sarkozy, alors que son procès en appel doit avoir lieu en 2026.

Le ministre, ancien collaborateur et proche de l'ex-président de la République, a tenu des propos qui ne font pas l'unanimité le 20 octobre au micro de France Inter. La veille de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, il a assuré avoir "beaucoup de tristesse pour le président Sarkozy". "Je ne peux pas être insensible à la détresse d'un homme", avait-il ajouté. Il avait aussi assuré qu'il lui rendrait visite en prison pour s'inquiéter "de ses conditions de sécurité", ce qu'il a fait jeudi 30 septembre.

Une "prise de position" mal vue

Selon la plainte, portée par Me Jérôme Karsenti, les dires et la visite de Gérald Darmanin à Nicolas Sarkozy montrent qu'il a "nécessairement pris position dans une entreprise dont il a un pouvoir d'administration". Les avocats se disent "particulièrement indignés par les déclarations du garde des Sceaux", qui fait part "publiquement de sa compassion à l'égard de Nicolas Sarkozy en soulignant les liens personnels qu'ils entretiennent".

Ils dénoncent une "prise de position" alors qu'il a "un pouvoir de surveillance en tant que supérieur hiérarchique du parquet". "Il ne fait pas de doute que cet intérêt est de nature à compromettre l'impartialité et l'objectivité du ministre qui, en tant que ministre de la Justice, ne peut prendre position de cette manière dans une affaire pendante", écrivent-ils encore. Il est tout de même important de rappeler que Nicolas Sarkozy est à nouveau sous le coup de la présomption d'innocence puisqu'il a fait appel.

De son côté, Gérald Darmanin a répondu à ses détracteurs dans un message publié sur X : "S'assurer de la sécurité d'un ancien président de la République en prison, fait sans précédent, n'atteint en rien à l'indépendance des magistrats mais relève du devoir de vigilance du chef d'administration que je suis."