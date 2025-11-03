Zohran Mamdani a un surnom que Donald Trump a inventé, le président déteste le (probable) futur maire de New York

Le jeune élu new-yorkais Zohran Mamdani, figure montante de la gauche américaine, est dans la ligne de mire de Donald Trump.

Depuis plusieurs semaines, Donald Trump multiplie les attaques contre les figures progressistes du parti démocrate. Mais cette fois, sa cible est un élu encore peu connu du grand public : Zohran Mamdani, représentant du Queens et proche d'Alexandria Ocasio-Cortez. Et, fidèle à son style, l'ancien président n'a pas résisté à l'envie de lui coller un surnom.

Le 23 octobre sur Truth Social, le président américain l'a désigné avec une très virulente expression, l'appelant tout simplement le "cinglé communiste". Dans le même message, Donald Trump ironisait sur "sa voix grinçante" et "son manque d'intelligence", tout en s'indignant de voir "les idiots de l'aile gauche" soutenir sa candidature.

Cette attaque intervenait après la victoire surprise de Mamdani lors de la primaire démocrate pour la mairie de New York. À seulement 33 ans, ce fils d'immigrés ougandais s'est imposé comme l'une des figures de la gauche urbaine américaine. Sa victoire, inattendue face à des candidats plus centristes, a déclenché une vague de réactions dans les cercles politiques et la colère du président républicain. Il est devenu le grand favori pour devenir maire de New York ce 4 novembre 2025.

Donald Trump a poursuivi ses critiques dans une interview relayée par la presse américaine, qui démontre qu'il est assez attaché à son petit surnom : "Nous avons le "petit communiste" à New York, j'ai l'habitude de dire que ce pays n'a pas besoin de socialiste, nous avons maintenant un communiste", a relayé l'agence AP.

De son côté, Zohran Mamdani a répondu avec calme et concision. Interrogé il y a quelques jour par The Independent sur cette étiquette que lui colle Trump, il s'est contenté de dire : "Je ne suis pas communiste". Une réponse simple, sans polémique, dans la ligne du ton souvent sobre qu'il affiche dans les médias.

La gauche new-yorkaise a réagi en bloc, dénonçant une attaque "grotesque" et "hors de propos". Mais certains observateurs notent que cette passe d'armes pourrait profiter au jeune élu, qui gagne ainsi en notoriété nationale. Car Donald Trump a fait de cette stratégie un marqueur de son style : attribuer un surnom à chacun de ses adversaires - de "Sleepy Joe" à "Crooked Hillary" - pour mieux les caricaturer. Cette fois, sa cible n'est plus un rival chevronné, mais l'un des visages les plus jeunes et les plus radicaux du Parti démocrate.

Pour Mamdani, cette virulente attaque est presque un signe de reconnaissance. Être pris pour cible par Donald Trump est presque devenu un passage obligé dans la vie politique américaine, cela prouve que l'on est devenu une figure nationale.