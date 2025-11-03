Élection présidentielle 2027 : sondages, candidats... Déjà des certitudes et des favoris

Plusieurs personnalités ont officialisé leur candidature à l'élection présidentielle de 2027 et de nombreuses autres sont pressenties. Quant aux sondages, ils s'accordent sur un favori et un bataille serré pour le 1er tour du scrutin.

La prochaine élection présidentielle ne se tiendra qu'au printemps 2027, vraisemblablement au moins d'avril, mais à 18 mois de l'échéance tout commence à se mettre en place. Certains politiques ont déjà officialisé leur candidature, mais le nombre de potentiels partants sur la ligne de départ est plus déjà longue. A droite comme à gauche, les volontaires ne manquent pas et si quelques-uns défendent l'idée d'une primaire, d'autres refusent de se soumettre à cette première étape qu'elle soit limitée à leur parti ou organisée en vue d'une coalition.

Il est fort probable que chaque parti décide de se ranger derrière son propre candidat au premier tour de l'élection présidentielle, à moins que l'idée de former des coalitions ne finisse par en séduire certains ou par s'imposer comme le moyen d'obtenir le meilleur score et peut-être de remporter le scrutin, et ce avant que des alliances ou des fronts se forment au second tour.

Qui sont les (potentiels) candidats à gauche ?

Seule la patronne du parti Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), Marine Tondelier, a annoncé être officiellement candidate à l'élection présidentielle. Elle n'a pas fermé la porte à une primaire de la gauche, elle qui a toujours défendu l'union de la gauche sur l'exemple de la Nupes et du NFP dès qu'elle était nécessaire pour faire bloc et se faire entendre. Elle n'a cependant pas proposé de primaire et a insisté sur la place de l'écologie dans son projet politique.

D'autres personnalités de gauche ont indiqué être candidates en 2027, mais ont appelé à l'organisation d'une primaire : François Ruffin et Clémentine Autain. Ces deux anciens insoumis, qui ont quitté le parti après avoir été purgés en raison de divergences avec Jean-Luc Mélenchon, ce sont rapprochés du reste de la gauche et appellent à un rassemblement des partis derrière une candidature commune qui, ils l'espèrent, sera la leur.

Mais l'idée d'une primaire ne semble pas convaincre La France insoumise (LFI). Jean-Luc Mélenchon s'est opposé à l'idée et semble être le candidat désigné du parti pour la quatrième fois. Il n'a pas encore annoncé de candidature officielle. Quant au Parti socialiste (PS), des ambitions sont prêtées à Olivier Faure qui est le premier secrétaire du parti, mais aussi à François Hollande qui a fait son retour à l'Assemblée nationale. D'autres personnalités pourraient aussi se déclarer comme Ségolène Royal qui a promis de "ne pas se dérober", posant alors la question d'une primaire socialiste ou plus largement de la gauche. Le camp du PS pourrait toutefois être parasité par une autre candidature pressentie, celles de Raphaël Glucksmann. Le co-fondateur de Place publique s'allie la plupart du temps au PS lors des élections, mais les derniers scrutins ont permis à l'eurodéputé de grimper dans les sondages.

A l'absence de candidature commune, il faudra certainement compter sur la présence d'un candidat pour le Parti communiste français (PCF) qui pourrait être Fabien Roussel. Sans compter les candidatures habituelles de Nathalie Artaud pour Lutte ouvrière et d'un représentant du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) anciennement représenté par Philippe Poutou.

Quels sont les candidats déclarés ou préssentis du bloc central ?

Alors qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027 après ses deux mandats consécutifs, la question de la succession se pose. Mais le bloc présidentiel pourrait ne pas résister au départ du chef de l'Etat, car les alliés du bloc central commencent à prendre leurs distances. C'est le cas d'Edouard Philippe qui a annoncé sa candidature sous la bannière de son parti Horizons classé à droite et au centre-droit.

Face à lui, Gabriel Attal pourrait prétendre à la candidature au nom du parti Renaissance, dont il est à la tête. L'ancien Premier ministre a d'ailleurs commencé à se détacher d'Emmanuel Macron. Le chef de file du parti macroniste pourrait, lui aussi, être concurrencé par des personnalités de premier plan comme Gérald Darmanin, qui a toutefois annoncé prendre congés de ses activités partisanes au profit de son mandat de ministre. Une décision prise à 18 mois de la présidentielle et alors qu'il est ministre depuis 2020...

Le bloc central macroniste risque de devoir composer avec une autre candidature pressentie, celle de Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac a réinvesti la scène politique ces derniers mois en créant son parti La France humaniste classé entre le centre et le centre-droit. Une candidature qui pourrait donc parasiter celles du centre, mais aussi celle de la droite.

Et les candidats de la droite ou de l'extrême droite ?

Chez Les Républicains (LR), deux candidatures ne sont plus beaucoup de doutes même si elle ne sont pas encore officielles : celles de Bruno Retailleau, président du parti, et celle de Laurent Wauquiez, chef de file des députés. Le nom de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, est également évoqué, de même que celui de David Lisnard, maire de Cannes. De quoi donner lieu à une possible primaire, d'autant que le deuxième ne rejette pas l'idée et que le troisième s'est déjà plié à l'exercice en 2022, mais le premier y semble moins favorable.

A l'extrême droite, une candidature du Rassemblement national (RN) sera forcément au rendez-vous. Marine Le Pen est encore présentée comme la candidate naturelle, mais elle est pour l'heure empêchée de participer en raison de sa condamnation à l'inéligibilité dans l'affaire des parlementaires européens. L'élue a promis d'utiliser tous les recours possibles, mais en cas d'échec c'est le président du RN, Jordan Bardella, qui deviendrait candidat.

Un candidat de Reconquête est également attendu au départ en la personne d'Eric Zemmour ou de sa compagne Sarah Knafo, mais rien n'est acté pour l'heure. Nicolas Dupont-Aignan pourrait, lui aussi, retenter sa chance sous la bannière de Debout la France. Tandis que le souverainiste François Asselineau a annoncé retenter sa chance en 2027. Des candidatures qui commencent à se multiplier et qui poussent certains à parler d'une primaire pour un candidat unique ralliant la droite et l'extrême droite : Laurent Wauquiez, Marion Maréchal et même Eric Zemmour y sont favorables. Seul le RN s'oppose à l'idée.

Ce que disent les sondages de l'élection présidentielle 2027

Si les candidats à la présidentielle 2027 sont nombreux et le scrutin pas prévu avant plusieurs mois, les sondages commencent déjà à évaluer les chances des différents volontaires. Les études s'accordent pour donner un parti largement en tête du 1er tour dans toutes les hypothèses testées : le RN, et ce, qu'il soit représenté par Marine Le Pen ou Jordan Bardella. L'un et l'autre étaient donnés entre 30 et 31% des intentions de vote dans un sondage Cluster17 pour Le Point publié le 3 octobre. Une tendance qui se confirme dans le sondage Elabe réalisé pour La Tribune Dimanche et BFMTV et publié le 3 novembre. Cette dernière crédite le RN de 34 à 37,5% des intentions de vote selon les rivaux testés.

Si le RN domine le 1er tour, la deuxième place est très disputée. C'est le candidat du camp présidentiel qui se qualifie le plus souvent, mais de peu. Entre Edouard Philippe, Gabriel Attal et Gérald Darmanin, c'est le maire de Havre qui obtient les meilleurs scores selon le sondage Elabe avec 15,5 à 19,5% des intentions de vote.

Les scores varient en fonction, entre autres, du candidat du PS et c'est Raphaël Glucksmann qui met le plus en difficulté le bloc central : il limite le score de Gabriel Attal à 12,5% et celui d'Edouard Philippe à 15,5% donc. Le fondateur de Place publique n'est toutefois donné qu'entre 11 et 13% des intentions de vote. Mais la bataille avec la gauche se joue aussi avec LFI et Jean-Luc Mélenchon crédité de 11,5 à 13% selon les hypothèses.

Du côté de la droite, aucun candidat d'aucun parti ne parvient à atteindre le score de 10%. C'est LR qui s'en sort le mieux avec l'hypothèse Bruno Retailleau, mais le président de parti ne décolle pas au-delà de 8,5% bien loin derrière le bloc central et la gauche. A noter que les sondages ne sont qu'un reflet des tendances à un instant T et ont encore le temps d'évoluer à l'approche de la présidentielle de 2027.