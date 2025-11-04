Zohran Mamdani : s'il était en France, serait-il plutôt PS ou LFI ?

Le favori dans la course à la mairie de New York, Zohran Mamdani, pourrait incarner une nouvelle vague chez les démocrates aux Etats-Unis. Mais comment pourrat-il être étiqueté en France ? PS, LFI... Eléments de réponse.

Le démocrate Zohran Mamdani fait figure de grand favori pour devenir le futur maire de New York, ce mardi 4 novembre 2025. Fustigé par le camp républicain et présenté comme un "communiste" par le président des Etats-Unis, Donald Trump, celui qui est né en Ouganda dans une famille d'origine indienne est également remis en question dans son propre camp.

Le chef des sénateurs, Chuck Schumer, lui-même new-yorkais, n'a pas appelé à voter pour lui. Le maire sortant, Eric Adams, ne lui a pas affiché son soutien, même constat pour l'ex-président Bill Clinton, lui préférant Andrew Cuomo pendant la primaire. Autrement dit, Zohran Mamdani incarne l'aile gauche du parti démocrate, la gauche de la gauche américaine. Mais qu'es-ce que cela signifie vraiment ? Et comment transposer sa couleur politique s'il se présentait en France ? Eléments de réponse.

Gratuité des transports, taxation des plus riches... Son programme

Zohran Mamdani, 34 ans, a fait campagne sur trois piliers forts : le gel des loyers, la gratuité des crèches et des bus et surtout, la taxation des plus riches. Une stratégie à contre-courant aux Etats-Unis. S'il est élu, il promet de geler "immédiatement le loyer pour tous les locataires stabilisés et utilisera toutes les ressources disponibles pour construire le logement dont les New-Yorkais ont besoin et pour réduire le loyer", peut-on lire dans son programme officiel.

Il prévoit également de renforcer le sentiment de sécurité dans la ville de New York, un thème qui aurait été laissé à l'abandon par son prédécesseur. Mamdani "créera le Département de la Sécurité Communautaire pour prévenir la violence avant qu'elle ne se produise en privilégiant des solutions qui ont constamment démontré leur efficacité pour améliorer la sécurité". "Grâce à cette nouvelle agence municipale et à une approche globale du gouvernement, la sécurité communautaire sera priorisée comme jamais auparavant à New York", en plus de la présence policière.

"En tant que maire, Zohran Mamdani créera un réseau d'épiceries municipales axées sur le maintien de prix bas, et non sur la réalisation de profits. N'ayant pas à payer de loyer ni de taxes foncières, elles réduiront les frais généraux et répercuteront les économies sur les consommateurs", promet-il également face à des prix "hors de contrôle" dans le secteur alimentaire à New York. Il entend aussi "tripler la production de la ville en matière de logements abordables à perpétuité, construits par des syndicats et à loyer régulé".

Enfin, Zohran Mamdani a un plan clair pour financer les principales dépenses liées à son programme listées ci-dessus : la hausse du taux d'imposition des sociétés pour l'aligner sur les 11,5 % du New Jersey, générant ainsi 5 milliards de dollars. "Et il imposera aux 1 % des New-Yorkais les plus riches, ceux gagnant plus de 1 million de dollars annuellement, un impôt fixe de 2 % (actuellement, les taux d'imposition sur le revenu de la ville sont essentiellement les mêmes que vous gagniez 50 000 ou 50 millions de dollars)", apprend-on.

Zohran Mamdani, un "social-démocrate" en France

La candidature de Zohran Mamdani à la mairie de New York a fait réagir la classe politique française, notamment à gauche. Il "est la solution là-bas, ici ce serait le problème. Même gauche, deux traitements médiatiques", a fustigé le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à la lecture de la Une du journal Libération du 3 novembre, "Election à New York, Zohran Mamdani antidote anti-Trump".

"Dans une semaine, Zohran Mamdani peut devenir maire de New York. Seul face à l'establishment démocrate, il a balayé en quelques mois la vieille gauche des trahisons et des renoncements. Il assume la rupture, la radicalité pour le partage des richesses, le soutien au peuple palestinien et un antiracisme sans concession. Un espoir se lèvera peut-être le 4 novembre aux Etats-Unis. C'est rare. Nous le souhaitons", a de son côté déclaré la députée LFI, Clémence Guetté, sur X.

Un message fustigé par Laurent Dogrel, Docteur en droit, psycho-criminologie, sciences de l'inadaptation, de la délinquance juvénile, sur le même réseau social. Ce dernier qui se décrit comme un "social-démocrate" et conseiller politique, assure avoir "co-dirigé" la campagne de Zohran Mamdani. Et pour lui, ce dernier n'a rien à voir avec La France insoumise. "Alors que vous ne connaissez rien à la politique américaine, vous faites des raccourcis grossièrement mensongers. On reconnaît bien là les méthodes de manipulation d'opinion de LFI", tance-t-il.

"Je co-dirige la campagne Mamdani et je peux vous dire que notre succès populaire repose sur l'unité que je me suis efforcé de construire entre ce que vous appelez l'establishment et l'aile gauche progressiste du Parti democrate qui n'a aucune équivalence avec votre mouvement d'extrême-gauche". Pour lui, Zohran Mamdani pourrait être qualifié de "social-démocrate" en France et "il n'y a chez lui aucune radicalité". Selon lui, l'ex-président Barack Obama "fournit des conseils d'expérience à Zohran Mamdani, il a été l'un des premiers à lui passer un appel téléphonique prolongé en juin 2025", preuve de son sérieux. Il a aussi reçu le soutien de Kathy Ochul, gouverneure de l'Etat de New York, et de Hakeem Jeffries, leader democrate de la Chambre. "Voilà des éléments factuels pour défaire vos fake news", répond-il sèchement à Clémence Guetté.

Une police de proximité LFI compatible

Si ce dernier assure que LFI n'a "aucune valeur commune avec la gauche du Parti Democrate", et que les Insoumis passent leur "temps à détruire la gauche de gouvernement qui est portée par le Parti socialiste", comment positionner Zohran Mamdani sur l'échiquier politique français ? Dans son programme, LFI propose de mettre en place une "police de proximité", sur le même principe que la création d'un "département de la Sécurité Communautaire", souhaité par Zohran Mamdani.

" Les policiers de proximité auront pour objectif la tranquillité publique et utiliseront tous les outils de désescalade à leur disposition", indique LFI dans son programme. Zohran Mamdani, lui, entend "investir dans des programmes de santé mentale à l'échelle de la ville et dans la réponse aux crises", via son nouveau service en plus de la police déjà présente à New York. Avec cette mesure semblable à la police de proximité de LFI, le potentiel futur maire de New York se rapproche du programme insoumis.

Un profil hybride LFI-PS

Sur le thème du gel des loyers, si une telle mesure peut paraître étonnante alors que ce procédé est déjà en place dans plusieurs villes françaises, ce serait une petite révolution outre-Atlantique, pour résoudre la "crise du logement" à New York et permettre aux travailleurs de se loger dignement entre les murs de la ville, plutôt que d'être contraints de se rabattre sur la périphérie, plus abordable. "Les loyers des appartements régulés ont augmenté de 12,6 %" sous le mandat de son prédécesseur, indique Mamdani dans son programme. Une situation qui n'est plus tenable pour les locataires de la classe ouvrière.

En France, l'encadrement des loyers est un dispositif qui limite l'augmentation du loyer lors de la mise en location d'un logement avec un bail d'habitation (ou bail mobilité). Il s'applique dans les communes situées en zone tendue comme Paris, Bordeaux, Montpellier ou Lille, entre autres. Si le propriétaire ne respecte pas ces règles spécifiques, il peut devoir payer une amende allant jusqu'à 5 000 euros.

L'encadrement des loyers était un engagement phare de François Hollande, membre du Parti socialiste et une mesure importante de la loi Alur en 2014. Ici, force est de constater que Zohran Mamdani serait davantage étiqueté PS avec cette mesure en faveur des locataires. Alors, si LFI semble louer la candidature du candidat démocrate à la mairie de New York, il est relativement délicat de positionner ce dernier sur l'échiquier politique français. Un "social-démocrate", en France, pourrait davantage correspondre au Parti socialiste. Une idée suggérée par Laurent Dogrel qui participe à la campagne de Mamdani.

Pour autant, l'idée d'une police de proximité et la gratuité de certains transports - LFI propose dans son programme de rendre gratuits les transports en commun urbains dans les villes et les TER et cars régionaux pour les moins de 25 ans, les privés d'emploi et les usagers disposant de faibles revenus - fait davantage pencher la balance vers un positionnement à la gauche de la gauche en France. Les socialistes s'engagent eux à "mettre en place" ou à "tendre vers la gratuité" du transport urbain pour les municipales de 2026. La taxation des plus riches rééquilibre la donne, en effet, la taxe Zucman était une proposition à la fois défendue par LFI et le PS, mais révoquée par l'Assemblée nationale en France la semaine passée. En définitive, le démocrate Zohran Mamdani apparaît comme un profil hybride, entre LFI et le PS.