Port du voile par des enfants à l'Assemblée nationale : que dit vraiment la loi ?

Une nouvelle polémique a éclaté sur le port du voile après que la présence de jeunes filles voilées dans les tribunes des visiteurs de l'Assemblée nationale a été signalée, et surtout après la réaction de la présidente de l'institution.

Le débat budgétaire interrompu par une polémique sur la laïcité en pleine Assemblée nationale. Le mercredi 5 novembre, un groupe d'enfants a assisté à la séance parlementaire dans les tribunes de l'hémicycle. Leur venue aurait pu passer inaperçue si le média d'extrême droite Frontières n'avait pas diffusé une photo (normalement interdite par le règlement) de petites filles voilées faisant partie du groupe de visiteurs. Si le média et plusieurs élus d'extrême droite ont dénoncé un manque de respect vis-à-vis du règlement du Parlement, c'est aussi ce qu'a fait la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

Evoquant un besoin de "cohérence républicaine", l'élue macroniste a jugé "inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes" qui surplombent l'hémicycle dans un message publié sur X. Une réaction qui a suscité la colère de plusieurs députés insoumis et plus largement de la gauche. Le député Antoine Léaument a d'ailleurs opposé l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme à Yaël Braun-Pivet soulignant qu'"aucune loi n'interdit le port du voile à l'Assemblée". La situation est toutefois un peu plus complexe.

Le voile n'est pas interdit dans les tribunes de l'Assemblée nationale...

Si les lois fondamentales comme la Déclaration des droits de l'homme s'imposent en tout lieu, l'Assemblée nationale répond à son propre règlement, notamment aux instructions générales du bureau. Lequel prévoit simplement à l'article 8 que "pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte" et se tenir "assis, découvert et en silence". Il n'interdit aucun signe religieux, ostensible ou non, en ce qui concerne les visiteurs. Seuls les députés sont interdits d'exprimer une quelconque opinion via la tenue vestimentaire, "le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique" est ainsi prohibé à l'article 9.

...mais il l'est dans la plupart des établissements scolaires

Reste que les enfants en visite à l'Assemblée nationale l'étaient dans le cadre d'une sortie scolaire organisée sous la supervision de leur école. Or, les établissements scolaires publics sont soumis à des règles claires en matière en laïcité notamment depuis le vote de la loi de 2004. Le Code de l'éducation prévoit ainsi à son article L. 141-5-1 que "dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit". Cette interdiction porte notamment "le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive". Toutefois, le port de signes religieux discrets reste autorisé.

Si cette règle vaut dans l'enceinte des établissements scolaires, la loi de 2004 précise que l'interdiction s'applique "plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte de l'établissement", dont les sorties scolaires. Les jeunes filles voilées, présentes dans le cadre d'une sortie scolaire, n'auraient donc pas dû porter le voile. Sauf... que les élèves en question sont issues "de deux établissements scolaires privés" dont la visite a été organisée avec l'équipe parlementaire de Marc Fesneau, a fait savoir le président des députés du MoDem dans un message sur X.

Les établissements scolaires privés, s'ils doivent répondre à des règles similaires aux écoles publiques, ne sont pas toujours soumis aux mêmes obligations concernant les ports de signes religieux. Si le règlement intérieur de l'école en question autorise le port du voile, les jeunes filles voilées dans les tribunes de l'hémicycle n'étaient pas en tort lors de la visite. "Je comprends que la présence en tribune d'élèves portant un voile puisse choquer", a commenté Marc Fesneau appelant cependant, comme d'autres députés, à rendre l'article 8 des instructions générales du bureau de l'Assemblée plus explicite. A noter que déjà en 2019, le service de presse de l'Assemblée nationale avait précisé à Libération que le règlement n'est pas à "interpréter à la lettre" et que "le port de tenues manifestant une appartenance religieuse n'est pas en soi interdit" dans les tribunes.