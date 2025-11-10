Nicolas Sarkozy a été touché par ces personnes qu'il a rencontrées en prison

Nicolas Sarkozy s'est lui-même exprimé ce lundi au cours de l'examen de sa demande de remise en liberté. L'occasion d'en dire un peu plus sur sa vie derrière les barreaux.

Nicolas Sarkozy aura passé vingt jours en prison. Ce lundi 10 novembre était examinée sa demande de mise en liberté. À cette occasion, l'ancien président de la République a pris la parole et est revenu sur ces dernières semaines passées derrière les barreaux. "C'est dur, c'est très dur", a-t-il lâché. "Ça l'est certainement pour tout détenu, je dirais même que c'est éreintant", a également remarqué Nicolas Sarkozy au sujet de la vie carcérale à la fin de l'audience, alors qu'il était invité à s'exprimer. "Même s'il est un homme fort, robuste et courageux, cette détention a été pour lui une grande souffrance et une grande douleur", avait précédemment expliqué Me Jean-Michel Darrois, l'un de ses avocats.

Au-delà de son propre cas, Nicolas Sarkozy a tenu à "rendre hommage au personnel pénitentiaire". Un personnel pénitentiaire "qui a été d'une humanité exceptionnelle et qui a rendu ce cauchemar, parce que c'est un cauchemar, supportable", a confié l'ex-chef de l'État, qui s'exprimait en visioconférence depuis la prison de la Santé à Paris.

"Je me bats pour que la vérité triomphe"

Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris d'avoir laissé ses collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi afin de financer sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. L'ex-président de la République a depuis fait appel de cette décision.

Ce lundi encore, il a à nouveau clamé son innocence. "Je souhaite que la cour soit convaincue d'une chose : je n'ai jamais eu l'idée folle de demander à M. Kadhafi quelque financement que ce soit", a insisté Nicolas Sarkozy, assurant que "jamais [il] n'avouer[a] quelque chose [qu'il n'a] pas fait". Et de renchérir : "Je me bats pour que la vérité triomphe."