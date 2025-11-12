Grève du 2 décembre 2025 : ce que l'on sait de la manifestation qui se prépare

La CGT, Solidaires et la FSU appellent à la mobilisation le 2 décembre dans toute la France afin de mettre la pression sur le gouvernement pour le vote du budget 2026.

Dans le contexte du vote du budget au Parlement, la CGT a annoncé l'organisation d'une journée de mobilisation le 2 décembre pour que le gouvernement "revoie sa copie" sur le budget qui comporte "une série d'horreurs". Ce mercredi 12 novembre au micro de BFMTV, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a expliqué cet appel.

Afin de faire monter la pression en parallèle aux discussions parlementaires sur le budget 2026, la CGT mais aussi Solidaires et la FSU appellent à la mobilisation et à la grève le 2 décembre. La secrétaire générale de la CGT estime que ce qui a été voté pour le budget 2026 "reste catastrophique" en citant notamment la situation des hôpitaux.

"On donne rendez-vous à tous les travailleurs et toutes les travailleuses dans la rue", a déclaré la secrétaire générale du syndicat au micro du média. Pourquoi cette date du 2 décembre ? "On sera dans la séquence décisive pour la discussion sur ce budget", a précisé Sophie Binet. "Pour que le débat soit sous la pression de la mobilisation", elle souhaite que les travailleurs "soient de la partie" et se lancent dans un mouvement de grève.

Dans un communiqué commun, les trois syndicats expliquent que " c'est le moment d'amplifier nos mobilisations de la rentrée pour mettre la pression pour obtenir la justice sociale, fiscale et environnementale dans ce budget ". L'appel du 2 décembre "est une initiative qui vise à s'élargir" précisent-ils. Une mobilisation sans laquelle "ce budget aura des conséquences catastrophiques pour les travailleurs et les travailleuses, pour nos services publics et pour l'avenir de notre pays", selon le communiqué.

Les trois syndicats revendiquent dans ce communiqué notamment l'abrogation de la réforme des retraites ou encore l'augmentation des moyens pour les services publics et les hôpitaux. Enfin, ils appellent à annuler certaines mesures comme la suppression de 3 000 postes dans la Fonction publique et notamment dans l'Éducation nationale, à France Travail, aux Finances publiques, dans les organismes de Sécurité sociale et autres.