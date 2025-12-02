Grève du 2 décembre 2025 : SNCF, écoles, transports... Les perturbations de ce mardi

Trois syndicats appellent à la grève ce mardi 2 décembre "contre l'austérité" et "pour les salaires", mais le mouvement semble se limiter à quelques secteurs. Il y a toutefois quelques perturbations à prévoir notamment à l'école, moins dans les transports.

A l'heure de l'examen du budget 2026 au Parlement, trois syndicats ont lancé un appel à la grève ce mardi 2 décembre. La CGT, la FSU et Solidaires entendant peser sur les débats parlementaires en dénonçant un projet de budget qu'ils jugent défavorable aux agents publics. Elles y opposent leurs revendications axées sur la justice sociale et fiscale avec, en tête, l'abandon des plans de suppressions de postes et la revalorisation générale des salaires afin de compenser la stagnation du point d'indice.

Les revendications des trois syndicats sont nombreuses et précisées dans un communiqué. Ils demandent : l'abandon du doublement des franchises médicales et des limitations projetées pour les arrêts maladie et AT/MP, l'abrogation de la réforme des retraites, la fin de l'"année blanche" et du gel des pensions et prestations sociales, leur réindexation sur l'inflation, mais aussi le renforcement des budgets des hôpitaux, Ehpad, universités et collectivités, et la conditionnalité sociale/environnementale des aides publiques. Enfin, des mesures de justice fiscale visant les plus hauts patrimoines et revenus sont aussi réclamées.

Si les revendications des trois syndicats peuvent trouver un écho au sein de la population française, l'appel à la grève risque d'être moyennement suivi ce mardi 2 décembre. D'abord parce que l'appel lancé par la CGT, la FSU et Solidaires est moins fort que les précédents mouvements soutenus par les huit organisations nationales réunies en intersyndicale. Ensuite parce que la date, proche des fêtes de fin d'année, paraît peu propice à la mobilisations. La grève touchera tout de même le secteur des transports, de l'éducation et certaines administrations.

Grève dans les transports le 2 décembre 2025 : SNCF et RATP

Dans les transports et plus particulièrement à la SNCF, la CGT Cheminots appelle l'ensemble des cheminots à participer à la grève du 2 décembre pour "combattre l'austérité et l'éclatement du service public SNCF".

A la SNCF. La CGT groupe ferroviaire français a appelé au décrochage, mais l'impact sur le trafic s'annonce extrêmement faible. Le ministère des Transports a indiqué que le trafic sera normal pour les TGV. Seules des "perturbations locales" sont à prévoir sur le réseau grandes lignes Intercités, sur certains TER. Voici le détail selon la direction de la SNCF

TER :

- Trafic perturbé dans les régions : Hauts-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine (axe Bordeaux / La Rochelle et Poitiers / La Rochelle), Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur (sur les lignes Marseille-Narbonne et Avignon-Port Boule) ;

- Trafic légèrement perturbé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

TGV : Trafic normal sur toutes les lignes

TGV France/Europe : Trafic normal

A la RATP. De son côté, la RATP annonce aussi sa participation à travers un préavis couvrant du lundi 1er décembre à 18 heures au mercredi 3 décembre à 7 heures. Cependant, aucune perturbation du trafic n'est prévue selon la RATP, rapporte BFMTV. En vue de la journée de grève ce mardi 2 décembre, la RATP n'anticipe aucun impact, le trafic ne sera donc pas perturbé sur le réseau.

RER : Trafic normal sur toutes les lignes, sauf sur le RER C, qui dépend de la SNCF et va connaître quelques petites perturbations (9 trains sur 10).

Métros : Trafic normal

Tramways : Trafic normal

Bus : Trafic normal

Dans les aéroports. Enfin, dans les aéroports de Roissy et d’Orly, "deux syndicats minoritaires" de la compagnie Air France prévoient un mouvement les 2 et 3 décembre, ce qui pourrait donc entraîner des "modifications dans les vols opérés par la compagnie (...) Ils dénoncent des suppressions de postes", indique Actu Paris. Le ministère des Transports indique toutefois que les perturbations dans les aéroports seront très limitées.

Grève dans l'éducation

Le SNUipp-FSU, première organisation syndicale des professeurs des écoles, appelle à faire grève le mardi 2 décembre 2025. Cette mobilisation s'inscrit dans la continuité des actions menées depuis la rentrée contre les suppressions de postes et pour la revalorisation salariale. Des fermetures de classes et des perturbations des services périscolaires (garderie, cantine) sont possibles selon le taux de participation local.

Dans le second degré, le SNES-FSU, principale fédération syndicale de l'enseignement secondaire, appelle l'ensemble des personnels des collèges et lycées à la grève le 2 décembre. Cette mobilisation vise à obtenir l'annulation des 4 018 suppressions d'emplois de professeurs prévues dans le projet de budget 2026. Des cours pourront être annulés selon le nombre d'enseignants grévistes dans chaque établissement. Contrairement au primaire, il n'existe pas de service minimum d'accueil obligatoire et les enseignants n'ont pas l'obligation de déclarer leur participation à l'avance. Les familles et les élèves découvriront l'organisation de la journée le 2 décembre.

Enfin, dans l'enseignement supérieur, les cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques peuvent être annulés ou reportés selon la participation locale. Les services administratifs des universités (scolarité, bibliothèques universitaires) peuvent fonctionner en mode dégradé en raison du préavis de grève déposé par la FERC-CGT (Fédération de l'Éducation, la Recherche et la Culture).

Hôpitaux et services publics au ralenti ce 2 décembre

Le préavis concerne la fonction publique d'État et territoriale. L'intersyndicale dénonce 3 000 suppressions de postes prévues dans la fonction publique pour 2026, touchant France Travail, les Finances publiques (558 suppressions à la DGFiP) et les organismes de Sécurité sociale. Les agents revendiquent l'arrêt des suppressions d'emplois, la fin du gel du point d'indice (les salaires ont baissé de 23 % en euros constants depuis vingt ans), une augmentation immédiate de 10 % minimum des traitements, un plan de titularisation des agents non-titulaires et l'égalité salariale femmes-hommes.

Voilà pourquoi, des fermetures partielles ou totales de services administratifs sont possibles. Les guichets des mairies, préfectures, centres des impôts, agences France Travail et caisses d'allocations familiales peuvent fonctionner en mode dégradé. Les démarches concernant l'état civil, les documents d'identité, les allocations sociales (CAF, RSA, AAH, APL) et les dossiers fiscaux pourraient être retardées.

À l'hôpital, la CGT Santé et Action Sociale a relayé l'appel à la mobilisation. Ce qui devrait impacter les interventions programmées non urgentes (consultations, examens, interventions chirurgicales planifiées) avec des reports et réorganisations de plannings. Les services d'urgence et les soins essentiels seront maintenus conformément aux obligations de continuité des soins.

Manifestations, cortèges... Dans quelles villes ?

Dans un communiqué, les trois organisations syndicales majeures annoncent des manifestations "partout en France" le 2 décembre. De nombreux rassemblements sont prévus dans plusieurs villes : Bordeaux, La Rochelle, Dijon, Châteaubriant, Rouen ou encore Le Havre. Les lieux et horaires précis sont communiqués par les unions départementales.

Dans le département du Var, trois actions sont programmées pour la journée du 2 décembre. Un rassemblement place de la Liberté à Toulon, à 10 h 30. Un autre au rond-point Kennedy de Saint-Raphaël. Et une opération escargot à Draguignan au départ de la sous-préfecture à partir de 10 heures, "suivi d’une distribution de tracts au parc d’activité des Bréguières aux Arcs-sur-Argens", abonde Var-Matin.

À Marseille, "plusieurs corps de métiers seront présents dans le cortège prévu le mardi 2 décembre, dans le cadre d'un mouvement national d'appel à la grève", indique La Provence. Dans le Nord-Pas-de-Calais, une manifestation est prévue à Lens à 9h15, une autre à Douai à 14 heures, d'après La Voix du Nord. À Toulouse, une action est déjà prévue à partir de 14 heures sur la place Jean-Jaurès de la ville rose.