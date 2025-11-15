Souchon est "assez con" : le RN cible le chanteur après ses propos contre les électeurs d'extrême droite

Le chanteur a assuré ne pas croire les Français "assez cons" pour élire le RN à la présidence. Une déclaration à laquelle a répondu Jean-Philippe Tanguy.

On peut clairement dire qu'entre Alain Souchon et le Rassemblement national, ce n'est pas l'amour fou. Vendredi 14 novembre, le chanteur a assuré au micro de RTL ne pas croire que "les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front national (Rassemblement national, NDLR)" à la fonction suprême en 2027. "Je n'y crois pas du tout, on ne sera jamais dans un pays dirigé par le RN", a-t-il ajouté avant d'assurer que si un candidat RN arrivait au pouvoir "il y aurait une révolution. Si jamais ça arrivait, on irait en Suisse".

Une déclaration qui n'a pas plu au député RN Jean-Philippe Tanguy. Alors que le Rassemblement national ne cesse de dire qu'insulter le parti, c'est aussi insulter ses électeurs, le député a rétorqué dans un message publié sur X : "Souchon est donc " assez con " selon ses critères de phare moral de l'humanité puisque la Suisse applique largement le programme du RN et que le parti populiste qui a gagné les dernières élections législatives est à la droite du RN."

L'extrême droite à la tête de la Suisse ?

Or, les affirmations de Jean-Philippe Tanguy ne sont pas exactes. La Suisse n'est pas dirigée de la même manière que la France. Nos voisins sont basés sur le principe de la collégialité. Des élections législatives ont lieu tous les 4 ans et permettent de désigner les membres du Conseil national (200 sièges à la proportionnelle) et du Conseil des États (46 sièges à la majorité par canton). Cela forme le Parlement qui élit ensuite le Conseil fédéral, composé de 7 membres, pour les 4 prochaines années. Le Président de la Confédération est élu parmi ces 7 membres tous les ans.

Dire qu'un parti a "gagné les dernières élections législatives" n'est donc pas correct pour la Suisse. En ce moment, les membres du Conseil fédéral sont issus du FDP/PLR (centre-droit), de l'UDC (droite conservatrice), du PS et du Centre. Les décisions pour le pays sont prises de manière collégiale, avec des compromis absolument nécessaires entre la droite et la gauche.