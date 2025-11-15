Municipales : Damien Abad, mis en examen pour tentative de viol, présent sur une liste

L'ancien ministre Damien Abad, mis en examen pour tentative de viol, va participer aux élections municipales à Oyonnax, dans l'Ain. Son nom figure sur l'une des listes.

Damien Abad fait parler de lui. L'ancien ministre, mis en examen pour tentative de viol, a décidé de participer aux prochaines élections municipales à Oyonnax, dans l'Ain. Celui qui est aussi visé par deux plaintes pour viol figure sur la liste d'un candidat centriste, rapporte BFMTV, ce samedi 15 novembre. Il est présent sur une liste UDI. "C'est le prolongement de mon travail local et je suis très content de pouvoir apporter mon aide à une liste de rassemblement", assure Damien Abad.

L'ancien ministre des Solidarités a toujours un pied dans la politique. Il est actuellement vice-président délégué à la démographie médicale et à la santé au sein du conseil départemental de l'Ain. Il y a un peu plus d'un an, Damien Abad a été battu dès le 1er tour des élections législatives. Sa carrière politique l'a fait passer du camp LR à celui de la macronie en 2022 avant de s'en éloigner. "Les municipales étaient son occasion en or pour reprendre pied dans l'Ain mais il sait très bien que, sur son seul nom, c'est fini, il est complètement cramé", raconte un député LR à BFMTV.

Damien Abad a été mis en examen en 2024

Le choix de Damien Abad interroge. L'ex-ministre a été mis en examen en mai 2024. Visé par une enquête depuis juin 2022, il a toujours nié les faits. Trois femmes accusent publiquement l'ancien député de viol ou de tentative de viol sous soumission chimique. D'après le parquet de Paris, contacté par BFMTV, l'affaire est "toujours en cours". La présence de Damien Abad peut-elle avoir des conséquences sur la campagne ? Elle "va polluer la campagne", répond un membre de cette liste à BFMTV, tout en ne remettant pas en cause les qualités de l'ancien ministre.

"Je ne suis pas tête de liste, je ne me mets pas en avant et je n'ai qu'une ambition, c'est celle d'être utile", confie Damien Abad, affirmant qu'il a "le droit de vivre". D'après les informations de BFMTV, l'ex-ministre cherche à développer une entreprise de formation. Les prochaines élections municipales approchent. Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2026.