Municipales 2026 : quelles sont les priorités des Français ?

Un sondage montre que la sécurité, les finances et la santé sont les trois principaux intérêts des Français pour les élections municipales à venir.

À quatre mois des municipales, les candidats risquent de s'intéresser à ce sondage de l'Ifop pour la Tribune dimanche et CCI France, publié le 15 novembre. Il y est question des enjeux déterminants pour leur vote aux élections municipales. Il est important de se rappeler le contexte des dernières élections, juste avant que ne soit prononcé le premier confinement. Depuis, la crise politique nationale et l'inflation sont venues perturber le quotidien des Français, qui en attendent beaucoup de leurs élus locaux.

Selon le sondage, 76% des personnes interrogées estiment que la sécurité des personnes et des biens aura une influence déterminante sur leur vote. Le même sondage en 2019 avait donné un résultat de 68%. Les Français attendent des réponses de la part des maires pour qu'ils se sentent en sécurité dans leur commune. Il faut dire que la lutte contre le narcotrafic est le cinquième enjeu dans ce sondage (61%).

Les finances et la santé

Viennent ensuite deux sujets débattus en ce moment à l'échelle nationale : la gestion et les finances de la ville (70%) et l'offre de soins, les services de santé (66%). Ce sondage montre l'importance pour les Français que leurs impôts soient utilisés à bon escient, y compris à l'échelle locale. Il est également l'illustration de l'inquiétude montante face à la raréfaction de l'offre de soins en France. Les plus petites communes sont les plus impactées puisque 68% des personnes vivant dans des villes de moins de 10 000 habitants en font une priorité.