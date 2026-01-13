Municipales 2026 à Nice : tous les candidats et les résultats des sondages

Sauf immense surprise, les élections municipales 2026 de Nice vont se jouer entre les deux immenses favoris à l'Hôtel de Ville : Christian Estrosi et Eric Ciotti. Entre les deux cadors, la bataille se poursuit.

Les élections municipales de 2026 auront lieu les dimanches 15 et 22 mars prochains. Et à Nice plus qu'ailleurs, la lutte fait rage entre les deux grands favoris à l'élection. Moqueries, insultes, attaques personnelles... Christian Estrosi et Eric Ciotti se livrent une bataille sans merci à moins de trois mois du scrutin azuréen. Sans grande surprise, le duel au sommet devrait bien avoir lieu entre le maire sortant, Christian Estrosi (Horizons) qui a officiellement lancé sa campagne le 22 novembre dernier et le député des Alpes-Maritimes et président de l'UDR, Eric Citotti, désormais allié de Marine Le Pen et du RN à l'Assemblée nationale.

Eric Ciotti sera accompagné par deux alliés de poids lors de cette campagne. D'abord Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice pendant quatorze saisons. Acteur important dans les instances du football, il n'avait jamais été connu pour son implication dans la vie politique mais fait partie des visages bien connus à Nice, il sera le premier adjoint d'Eric Ciotti s'il remporte l'élection. Puis Pierre Ippolito, ancien président des patrons azuréens, selon les informations de Nice Matin, une annonce qui doit être officialisée ce mardi 13 janvier. Directeur général du Groupe Ippolito, il est notamment l'ex-président de l’UPE 06 (Union pour l’entreprise), l’antenne départementale du Medef, de 2022 à 2025, coprésident du club des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Une chose est sûre, la campagne niçoise promet d'être violente. Le 27 novembre dernier, Christian Estrosi publiait un communiqué dans lequel il demandait des excuses officielles à son adversaire pour les propos tenus par Hervé de Surville, "membre de l'équipe de M. Ciotti", qui avait traité M. Estrosi d'"analphabète" et d'"inculte" sur Facebook. "Ces attaques personnelles, humiliantes et méprisantes, n'ont aucune place dans le débat démocratique, écrit-il. Elles sont en totale contradiction avec les engagements répétés de M. Ciotti d' "élever le débat" et de mener une campagne "respectueuse".

Les insultes et petites provocations pleuvent entre les deux candidats. "A l'époque, Estrosi l'a imposé partout, au niveau national, au niveau local. Lui, maintenant, il essaie de tuer le père, d'occuper toutes les places qu'il a occupées. Aujourd'hui, il ne trouve plus que des critiques à faire à celui qui lui a tant donné", confie auprès du Monde, Anthony Borré, le directeur de cabinet et chef de campagne de Christian Estrosi. Preuve que le torchon brûle tout particulièrement à Nice : les candidats à la mairie ont signé une "charte de respect mutuel" et se sont engagés à éviter les insultes et fausses informations. Le texte, rédigé par le "Club de la presse" local, a été ratifié le lundi 1er décembre 2025, il s'agit là d'un processus tout à fait inédit.

Qui sont les candidats des municipales 2026 à Nice ?

Face aux deux gros favoris à Nice, Christian Estrosi et Eric Ciotti, d'autres candidats ont officialisé leur candidature pour 2026. Juliette Chesnel-Le Roux, présidente des groupes d'opposition écologistes au conseil municipal et à la métropole, sera tête de liste d'une union avec le Parti socialiste et le Parti communiste. Elle ferait un "bon maire" pour 35 % des Niçois. Une deuxième liste conduite par le président du parti l'Ecologie au centre, Jean-Marc Governatori, sera également en lice. Il confie auprès de Linternaute.com que son "électorat fera la différence" en cas de deuxième tour entre les "deux ogres", Christian Estrosi et Eric Ciotti.

Hélène Granouillac, présidente de l'association "Terre bleue", se présente elle aussi mais sans étiquette avec sa liste "Vivre Nice". "On veut qu'il y ait un dialogue, on veut que cette attractivité bénéficie à tout le monde", explique-t-elle. Avec cette candidature, elle prend clairement ses distances avec Jean-Marc Governatori. Elle faisait pourtant partie de la liste de ce dernier en 2020, elle était alors élue conseillère municipale d'opposition.

De leur côté, La France Insoumise (LFI) et le mouvement citoyen ViVA! ont annoncé leur candidature commune pour les élections municipales 2026 à Nice, dimanche 12 octobre 2025. Cette liste est nommée NFP, pour Nice Front populaire, en hommage à l'union de la gauche lors des élections législatives de 2022. Elle sera menée par Mireille Damiano, avocate, qui avait mené la liste de ViVA ! et LFI pour les élections municipales de 2020 et avait obtenu près de 9 % des voix.

Cette dernière ferait un bon maire pour 36 % des Niçois, d'après le sondage de novembre 2024. Toutefois, un programme commun n'est pas écarté à 100 % pour la gauche niçoise. "Si cela ne se fait pas durant la campagne, on s'unira pour le deuxième tour ", glissait une source bien informée auprès d'Actu Nice, au début du mois de septembre dernier. Enfin, Nathalie Dloussky (souverainiste), présidente du parti "Ensemble pour la grandeur de la France" se présente, tout comme Cédric Vella, candidat pour le parti d'Eric Zemmour, Reconquête.

Que disent les résultats des sondages sur les municipales 2026 à Nice ?

Dans un sondage Ifop pour La Tribune, publié le lundi 25 novembre 2024 et dont est issu le graphique ci-dessous, les deux hommes récoltent la majeure partie des louanges et sont décrits comme les ultra-favoris du prochain scrutin. Il s'agit pour l'heure du dernier sondage officiel en date. 61 % des sondés déclarent être "satisfaits" par l'actuel maire de Nice, dont 15 % très satisfaits et 46 % assez satisfaits. Christian Estrosi "défend bien les intérêts de Nice" pour 74 % des personnes interrogées. 67 % des Niçois se déclarent également "satisfaits" du travail globalement accompli par la municipalité depuis juin 2020. Pour autant, la possibilité de voir Eric Ciotti prendre l'hôtel de ville est accueillie plutôt positivement.

C'est la seule personnalité politique testée dans ce sondage à dépasser la barre des 50 % à la question "ferait-elle un bon maire de Nice?". 53 % des sondés répondent par l'affirmative, dont 20 % "oui, tout à fait" et 33 % "oui, plutôt". Dans les médias, la lutte a déjà commencé. "Je ne vais pas rougir d'en avoir un (sondage) qui me met plutôt en bonne position à Nice", réagissait Christian Estrosi sur Europe 1. Pour lui, Eric Ciotti - son principal concurrent : n'est "pas un grand homme politique". Quid de la couleur politique d'Eric Ciotti ? Le 25 novembre, ce dernier assurait que sa "liste n'aura pas d'étiquette politique" lors des prochaines municipales. "Sur les bulletins de vote, il n'y aura pas de logo de formation politique. Il y aura naturellement le soutien du Rassemblement national", précise l'ancien boss des Républicains, au micro de BFM Nice Côte d'Azur.

Outre les sondages officiels datant de 2024, peu d'indices sortent quant aux chances de l'emporter pour l'un ou l'autre en 2026 dans la baie des Anges. Reste qu'un sondage "secret" consulté par Le Figaro est sorti de terre au mois de novembre 2025. Dans toutes les hypothèses, Eric Ciotti est donné vainqueur au premier tour. Au second tour, il le bat en cas de triangulaire et de quadrangulaire. Si ces données restent difficiles à juger et à analyser, le sondage ne faisant pas l'objet d'un "agrément officiel" comme cela est mentionné dès la première page du document, il peut donner un début de tendance. Cela ferait office de petit séisme et de surprise à Nice, alors que Christian Estrosi brigue un quatrième mandat dans les Alpes-Maritimes.