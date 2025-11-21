Marine Tondelier insultée par un maire RN : la scène diffusée en ligne, une plainte déposée

La cheffe des Ecologistes, Marine Tondelier, a été violemment prise à partie lors du dernier conseil municipal à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), par le maire de la commune, Steeve Briois (RN).

"C'est Attila Tondelier". Ces mots sont ceux du maire Rassemblement national (RN) de la commune d'Hénin-Beaumont, fief du parti à la flamme dans le Pas-de-Calais. Le premier édile de la commune, Steeve Briois, s'en est pris de manière particulièrement virulente à Marine Tondelier, secrétaire nationale de Les Ecologistes - EELV et élue d'opposition à Hénin-Beaumont, lors du dernier conseil municipal, le 18 novembre 2025.

Sur l'extrait vidéo, il insulte à plusieurs reprises la cheffe des écologistes. "Arrêtez madame Tondelier, on a eu la politesse d'écouter vos conneries. Si vous voulez vendre du poisson, allez sur le marché !", a lâché le maire d'Hénin-Beaumont. Avant de surenchérir : "Vous êtes des talibans ! Vous êtes des Khmers verts qui ne supportez rien ! À votre place, j'irai consulter hein !", abonde Steeve Briois.

"Personne ne voit ça dans une autre ville"

Pour Marine Tondelier, ces déclarations sont tout simplement inadmissibles. Elle a justement partagé plusieurs extraits sur ses réseaux sociaux pour tenter d'alerter. "Ce qu'on entend sur cette vidéo, personne ne voit ça dans une autre ville de France et ça suffit (...) Je vais entamer des poursuites judiciaires", annonce-t-elle. "Ce n'est pas un hasard si Steeve Briois a fait retirer la vidéo. On voit bien qu'il veut dissimuler les preuves de ce qu'il a dit car tout de suite, dans l'oreillette on a dû lui indiquer que ce n'était pas ok", dit Marine Tondelier.

Cet échange houleux entre le maire de la commune et l'élue écologiste intervient dans le cadre d'une discussion sur le basculement des services municipaux en délégations de service public. Ainsi, la gestion de la crèche municipale a été donnée au groupe People & Baby, comme expliqué par la patronne des Verts, sur son compte Instagram. Pour rappel, le groupe de crèches privées People & Baby est empêtré dans divers scandales, notamment après la sortie en septembre 2024 du livre-enquête "Les Ogres", écrit par le journaliste Victor Castanet, à l'origine de plusieurs révélations sur "le système qui maltraite nos bébés".

"People & Baby est un très gros groupe détenu désormais par un fonds de pension américain. Et puis surtout, il y a eu une grande polémique l'année dernière, avec des cas de maltraitance, des employées pas payées et qui n'avaient pas le niveau de diplôme", peste Marine Tondelier dans la vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. "Ça suffit ces conseils municipaux avec un maire qui se croit tout permis parce que personne ne le rappelle à l'ordre",conclut l'élue d'opposition dans le Pas-de-Calais.