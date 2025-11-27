Nouveau service militaire : Macron s'explique enfin sur la durée, le salaire et les jeunes concernés

Emmanuel Macron présente le nouveau service militaire volontaire censé permettre "renforcer le pacte armée-Nation" ainsi que les rangs militaires ce jeudi à l'occasion d'un déplacement en Isère. Des réponses sur les personnes concernées et les missions prévues sont attendues.

L'essentiel Emmanuel Macron présente le nouveau service militaire volontaire ce jeudi 27 novembre lors d'un déplacement en Isère, auprès de la 27e brigade d’infanterie de montagne (BIM) de Varces. Le président de la République doit s'exprimer en fin de matinée.

Ce service militaire devrait être destiné aux jeunes hommes et femmes majeurs et reposer sur "la base du volontariat". Il devrait également être "beaucoup plus militarisé" et plus long que le service militaire universel mis en place par Emmanuel Macron en 2019 et devant être remplacé par le service militaire volontaire. Une dure de 10 ans a été avancée.

L'objectif du service militaire volontaire doit "permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs grâce à des talents recherchés", avait déjà déclaré le chef de l'Etat en janvier dernier.

Emmanuel Macron a toutefois voulu "supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine" le mardi 25 novembre sur RTL. Les volontaires concernés ne devraient pas partir en opération extérieure, mais pourraient intégrer l'opération Sentinelle de lutte contre le terrorisme indiquait La Tribune.

Le service militaire volontaire pourrait faire l'objet d'une rémunération, le sujet est en tout cas à l'étude concernant un salaire de 900 à 1 000 euros par mois.

En direct

12:24 - Une rémunération de 800€ pour les volontaires annonce l'Elysée Le discours d'Emmanuel Macron est désormais terminé. Mais après la prise de parole, l'Elysée a précisé que les volontaires du service national seront rémunérés 800 euros par mois minimum. Ils seront hébergés, nourris et équipés par l'unité qui les accueille. 12:22 - Les volontaires serviront dans les armées, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers de Paris et Marseille Les volontaire au service nationale devront se faire connaître lors de la journée de défense et de citoyenneté et devront ensuite candidater à partir de janvier 2026. Les conditions des candidatures seront détaillées en janvier également. Emmanuel Macron a précisé que tous les volontaires ne seront pas engagés dans le service national, car les armées sélectionneront "parmi eux les plus motivés et ceux qui répondent le mieux à leurs besoins". Les volontaires retenus "serviront sous statut militaire, seront dotés d'un uniforme, d'une solde, d'un équipement". Ils serviront dans les trois corps de l'armée pendant la première année, mais en 2027 les volontaires pourront exprimer "le souhait d’effectuer leur service national au sein de la gendarmerie nationale, au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui sont également sous statut militaire". 12:16 - Un recrutement allant au-delà des volontaires possible seulement "en cas de crise majeure" Si le service national s'adressera bien au volontaire, Emmanuel Macron a indiqué qu'"en cas de crise majeure", le Parlement pourra "autoriser de faire appel, au-delà des seuls volontaires à ceux dont les compétences auront été repérés lors de cette journée de mobilisation" que sera la journée de défense et de citoyenneté. Dans ce cas, le service nationale pourra de fait devenir obligatoire, mais cela restera "exceptionnel" a insisté le président de la République. 12:13 - L'objectif de 10 000 volontaires en 2030 Le service national va commencer à l’été 2026 avec 3 000 jeunes volontaires recrutés. L'effectif des volontaires aura vocation à augmenter jusqu'à atteindre 10 000 volontaires par an à l'horizon 2030. 12:10 - "Nos jeunes servirons uniquement sur le territoire national" "Nos jeunes servirons, je le dis avec clarté, sur le territoire nationale et uniquement sur le territoire national, c'est-à-dire en métropole et dans nos outre-mer", a insisté Emmanuel Macron. "Le service national, c'est le territoire national car c'est la mobilisation pour nous défendre" a-t-il ajouté. Ils pourront cependant prendre part à toutes les missions et opérations menées sur ce sol, notamment les opérations Sentinelle citées en exemple. 12:08 - Un service militaire de 10 mois Les jeunes volontaires s'engageront pour une durée de 10 mois. "Après un mois de formation", durant lequel ils apprendront les rudiments de la vie militaire, "ils seront affectés pendant neuf mois au sein d'une unité militaire" et "participeront à toutes les missions [...] à tous les postes". Ils disposeront d'ailleurs du statut de militaire. 12:06 - Des jeunes volontaires choisis ensuite pers les armées Ce service militaire sera ouvert "aux jeunes majeurs qui auront exprimé leur volontariat lors de la journée de défense et de citoyenneté". Les volontaires seront ensuite "choisis par les armées" et "le service national se fera au sein des armées et sera piloté par le ministère des Armées. "Le coeur sera constitué par des jeunes âgés de 18-19 ans", précise Emmanuel Macron. 11:59 - "Nous avons besoin de mobilisation" Emmanuel Macron réaffirme qu'il ne s'agit pas de réinstauré un service militaire obligatoire : "Nos armées n'ont plus à encadrer, ni à accueillir la totalité d'une classe d'âge qui représente entre 600 000 et 700 000 jeunes". Un tel dispositif "ne correspond pas aux modèles de nos armés, ni aux menaces". "Nous ne pouvons pas revenir au temps de la conscription, mais nous avons besoin de mobilisation [...] pour se tenir prêts et être respecter". 11:54 - "La jeunesse a soif d'engagement" "La jeunesse a soif d'engagement. Il existe une génération prête à se lever pour la patrie. Notre Nation sera forte si notre jeunesse est unie autour de nos valeurs", déclare Emmanuel Macron 11:51 - Emmanuel Macron prend la parole Emmanuel Macron s'exprime devant les autorités et les militaires présents pour dévoiler les contours du nouveau service militaire volontaire. 11:48 - Un service militaire volontaire pour les 18-25 ans Des précisions commencent à arriver à quelques minutes du discours d'Emmanuel Macron. Le service militaire volontaire serait accessible pour les jeunes hommes et les jeunes femmes de 18 à 25 ans qui bénéficieront d'un statut militaire pour toute la durée de leur engagement. Il serait effectivement rémunéré entre 900 et 1000€. Des informations qui restent à confirmer. En ce qui concerne les missions, elles doivent être précisées par le chef de l'Etat. 11:40 - Près de 3 Français sur 4 favorables à la mise en place sur service militaire volontaire Alors que l'annonce du retour du service militaire, bien que non obligatoire, divise au sein de la classe politique comme au sein de la population, près de 3 Français sur se disent favorables à la mise en place du service militaire volontaire selon un sondage réalisé par Elabe pour BFMTV et publié le mercredi 26 novembre. 73% des sondés estiment qu'il s'agit d'un bon dispositif. 11:33 - Macron arrivé sur place, un discours prévu à partir de midi Emmanuel Macron est arrivé il y a quelques minutes à Varces, auprès de la 27e brigade d’infanterie de montagne (BIM). Il assiste à la cérémonie de la levée des couleurs au son de La Marseillaise. Il doit s'entretenir avec les militaires présents avant de prononcer un discours sur le service militaire volontaire à partir de midi. Sa prise de parole devrait durer une vingtaine de minutes selon les informations de BFMTV. 11:24 - Quelles missions pour les Français engagés dans le service militaire volontaire ? Le service militaire volontaire pourrait servir de porte d’entrée vers l’engagement des jeunes dans les armées et pendant les 10 mois de service militaires, les engagés pourraient aider à remplir des missions sur le territoire national, comme la participation à des missions de protection à l'instar de l'opération Sentinelle contre le terrorisme. En revanche, il ne serait pas question d'envoyer les volontaires dans des opérations extérieures. Les membres du SMV ne seraient donc en aucun cas envoyer sur le front en Ukraine comme le craignaient certains opposants au SMV. "Il faut vraiment, en tout cas tout de suite, supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. Ce n'est pas du tout le sens de cette affaire", a réaffirmé Emmanuel Macron sur RTL, le mardi 25 novembre. L'objectif avec le SMV est surtout de renforcer le "pacte armée-Nation" de la France, d'inciter une prise de conscience des risques aux citoyens, de renforcer les armées en cas de besoin et d'augmenter la puissance dissuasive de la France. "La France doit continuer d’être une nation forte avec une armée forte mais avec aussi une capacité de sursaut collectif" déclaré Emmanuel Macron samedi dernier. 11:13 - L'objectif de 2000 à 3000 volontaires la première année La mise en place du nouveau service militaire volontaire sera "phasée dans le temps" pour être "réaliste", a expliqué un conseiller d'Emmanuel Macron. Il pourrait être mis en place en 2026 avec l'objectif de voir 2000 à 3000 volontaires s'engager la première année, avant une "montée en puissance" pour atteindre, à terme, 50 000 volontaires par an. La mise en place du SMV va s'accompagner de l'extinction du SNU. LIRE PLUS

En savoir plus

Un service militaire new look. La formule est sur le bureau du président de la République. Comme révélé par le journal L'Opinion, " Emmanuel Macron compte réinstaurer une mobilisation sous les drapeaux, mais sur une base volontaire". Cette nouvelle formule pourrait être annoncée dès ce jeudi 27 novembre 2025 par le chef de l'Etat, lors d'un déplacement sur un site de l'armée de terre à Varces (Isère), au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne.

Invité de RTL ce mardi, Emmanuel Macron a indiqué vouloir mettre en place "un nouveau cadre pour servir au sein de nos armées" et répondre à l'"envie d'engagement" de la jeunesse. Il n'est pas question d'une conscription obligatoire, mais d'un dispositif adapté pour "permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs grâce à des talents recherchés", avait déjà déclaré le chef de l'Etat.



Il ne s'agit pas "d'envoyer nos jeunes en Ukraine", assure Macron

Un modèle d'armée "mixte" pourrait donc faire son retour en France. Le président de la République "a demandé au ministère des Armées de travailler sur un cadre d'engagement renouvelé donc je confirme qu'il y a des travaux en ce sens", a déclaré la ministre déléguée aux Armées Alice Rufo, sur France Info. En effet, selon la Revue nationale stratégique 2025, un document qui résume les ambitions de la France en matière de politique de défense et de sécurité évoque la mise en place d'un service militaire volontaire "rénové" qui viserait à "renforcer la cohésion nationale" et à "créer un réservoir de personnes mobilisables en cas de crise".

Le locataire de l'Elysée a également réaffirmé la nécessité de "renforcer le pacte armée-nation" dans un contexte de conflits de plus en plus "hybrides". Appelant les Français à mieux comprendre le fonctionnement des armées et à s'engager dans la réserve. En revanche, "il faut vraiment, en tout cas tout de suite, supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine", insiste-t-il.

"Ce n'est pas du tout le sens de cette affaire", a-t-il martelé sur RTL. L'envoi potentiel de soldats professionnels français en Ukraine ne se ferait que dans le cadre d'une "force de réassurance" internationale, plutôt aérienne et "à partir des pays voisins", après la signature d'un hypothétique accord de paix avec Moscou. Alors, quelle forme pourrait bien prendre ce tout nouveau service militaire ?

Plusieurs mois d'engagement et une rémunération à l'étude

Ce nouveau service militaire sur la base du volontariat a pour objectif d'avoir 10 000 jeunes supplémentaires disponibles en 2030 (3 000 la première année de la mise en place) et 50 000 à l'orée de 2035. Sa mise en œuvre pourrait avoir lieu dès 2026, indique Europe 1. Il devrait être accompagné d'une "transformation du Service national universel vers une nouvelle forme", a lâché Emmanuel Macron, mardi 25 novembre au micro de RTL. La journée défense et citoyenneté devrait aussi évoluer.

"Plus dynamique, plus militaire aussi, avec dès le début de la journée une Marseillaise sous les drapeaux, la traditionnelle présentation des métiers des armées et des séances de tir au laser", précise RMC. Il concernerait aussi bien les garçons que les filles de 18 ans et plus, pour une durée de 10 mois. Les volontaires concernés ne partiront pas en opération extérieure, mais il sera possible d'intégrer l'opération Sentinelle de lutte contre le terrorisme, indique La Tribune.

Pour le nouveau service militaire sur la base du volontariat, la question d'une rémunération est également à l'étude. Elle pourrait atteindre 900 à 1 000 euros par mois. Même s'il "reviendra au président de le préciser", a ajouté Alice Rufo, invitée de France Info ce dimanche. De plus, pour ne pas pénaliser les bacheliers, des crédits ECTS leur seront octroyés, leur permettant d'obtenir des équivalences en études supérieures.