Nouveau service militaire : qui va le faire ? Durée, rémunération, mission... Tout savoir

Un nouveau service militaire sur la base du volontariat est concocté par le gouvernement. Face à une menace de conflit jugée de plus en plus forte, il pourrait être dévoilé dans la semaine par Emmanuel Macron.

Le grand retour du service militaire ? Pas vraiment, même si une formule modernisée est sur le bureau du président de la République. Comme révélé par le journal L'Opinion, " Emmanuel Macron compte réinstaurer une mobilisation sous les drapeaux, mais sur une base volontaire". Cette nouvelle formule pourrait être annoncée dès le jeudi 27 novembre 2025 par le chef de l'Etat, selon les informations du quotidien Le Figaro.

Il n'est pas question d'une conscription obligatoire, mais d'un dispositif adapté pour "permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs grâce à des talents recherchés", disait le chef de l'Etat. Un modèle d'armée "mixte" pourrait donc faire son retour en France. Le président de la République "a demandé au ministère des Armées de travailler sur un cadre d'engagement renouvelé donc je confirme qu'il y a des travaux en ce sens", a déclaré la ministre déléguée aux Armées Alice Rufo, sur France Info.

En effet, selon la Revue nationale stratégique 2025, un document qui résume les ambitions de la France en matière de politique de défense et de sécurité évoque la mise en place d'un service militaire volontaire "rénové" qui viserait à "renforcer la cohésion nationale" et à "créer un réservoir de personnes mobilisables en cas de crise".

En juillet dernier, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir "donner à la jeunesse un cadre pour servir" dans un "moment de bascule" où "notre liberté n'a jamais été aussi menacée". C'est dans ce contexte que la formation de réservistes - qui viendraient en renfort de nos militaires professionnels - pourrait voir le jour, via ce fameux service militaire "volontaire". Mais alors, sous quelle forme ?

Dix mois d'engagement, le salaire à l'étude

Le service militaire new look a pour objectif d'avoir 10 000 jeunes supplémentaires disponibles en 2030 (3 000 la première année de la mise en place) et 50 000 à l'orée de 2035. Sa mise en œuvre pourrait avoir lieu dès 2026, indique Europe 1. Il devrait être accompagné d'incitations plus fortes, notamment via le Service national universel (SNU), destiné aux 15-17 ans. La journée défense et citoyenneté devrait aussi évoluer.

"Plus dynamique, plus militaire aussi, avec dès le début de la journée une Marseillaise sous les drapeaux, la traditionnelle présentation des métiers des armées et des séances de tir au laser", précise RMC. Il concernerait aussi bien les garçons que les filles de 18 ans et plus, pour une durée de 10 mois. Les volontaires concernés ne partiront pas en opération extérieure, mais il sera possible d'intégrer l'opération Sentinelle de lutte contre le terrorisme, indique La Tribune.

Pour le nouveau service militaire sur la base du volontariat, la question d'une rémunération est également à l'étude. Elle pourrait atteindre 900 à 1 000 euros par mois. Même s'il "reviendra au président de le préciser", a ajouté Alice Rufo, invitée de France Info ce dimanche. De plus, pour ne pas pénaliser les bacheliers, des crédits ECTS leur seront octroyés, leur permettant d'obtenir des équivalences en études supérieures.