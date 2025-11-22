Budget 2026 : pourquoi l'Assemblée nationale rejette le texte de façon quasi-unanime ?

Dans la nuit du vendredi à samedi 22 novembre 2025, l'Assemblée dans sa quasi-totalité a rejeté le budget de l'État...Et maintenant ?

Encore jamais vu sous la Ve République : la quasi-totalité des députés de l'Assemblée a rejeté dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 novembre le budget de l'État. L'issue du vote était sans surprise, mais il laisse planer un fort doute quant à l'adoption d'un texte avant la fin de l'année. Comme le souligne BFMTV, 125 heures de débats ont été menées, parfois sous haute tension. Les thématiques étaient aussi variées que celles de la fiscalité du patrimoine, ou celle des grandes entreprises… 404 députés ont rejeté la partie "recettes" du texte avec un pour et 84 abstentions. Dans le détail, les groupes de gauche et le RN ont voté contre, ceux du camp gouvernemental se sont divisés entre le contre et l'abstention et une voie pour.

Et après ?

Selon LCP, le gouvernement espère encore parvenir à un compromis qui permettrait une adoption du budget de l'État et du budget de la Sécurité sociale avant la fin de l'année. Si cela n'était pas le cas, alors un recours à une "loi spéciale" pourrait être demandé. Cette loi spéciale pourrait assurer le fonctionnement du pays en attendant le vote définitif du budget.

Le rapporteur général du budget Philippe Juvin [LR] a suggéré à l'exécutif de recourir finalement à l'article 49.3 de la Constitution, pour faire passer un budget avant le 31 décembre. Début octobre, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a toutefois promis de ne pas actionner le 49.3. L'hypothèse du recours à la loi spéciale est donc la "plus probable", a estimé samedi matin Éric Coquerel. C'était d'ailleurs l'option qui avait été utilisée l'an passé, à la suite de la censure du gouvernement Barnier.

Ne pas "céder à la résignation"

Comme l'indique Le Figaro, Amélie de Montchalin a expliqué sur X qu'elle refuserait de "céder à la résignation" après le rejet du budget. Elle a notamment dénoncé "l'attitude cynique" des extrêmes qui "ont choisi de faire adopter des mesures inapplicables, au détriment des compromis concrets construits pour les Français ces derniers jours dans l'hémicycle". La ministre de l'Action et des Comptes publics refuse cependant de baisser les bras : "Je ne céderai pas à la résignation. Nous ne sommes qu'à mi-chemin de la navette parlementaire", a-t-elle déclaré. Selon elle, des consensus peuvent encore émerger du débat démocratique.

Amélie de Montchalin indique que la partie recettes du budget de la Sécurité sociale a, quant à elle, été adoptée à l'Assemblée nationale. "Je reste convaincue que la majorité des groupes de l'Assemblée nationale saura trouver les convergences nécessaires pour doter notre pays d'un budget qui permette à la Nation de regarder l'année à venir avec confiance", conclut la ministre.