Une loi pour interdire le voile aux mineures, même dans la rue : la proposition choc de LR

Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, a déposé ce lundi une proposition de loi pour interdire le port du voile aux mineures dans l'espace public.

C'est une proposition choc dont Europe 1 a pu consulter le texte. Comme le révèle la radio, Laurent Wauquiez, patron des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, devait déposer ce lundi 24 novembre une proposition de loi dont l'objectif est ni plus ni moins d'interdire le port du voile aux mineures dans l'espace public. Une information confirmée par Le Parisien.

D'après Europe 1, qui a pu lire le texte en question, la proposition de loi part du constat qualifié d'"alarmant" selon lequel le port du voile serait en nette progression chez les jeunes. Elle cite ainsi une étude Ifop publiée la semaine dernière et d'après laquelle 44% des jeunes filles musulmanes âgées de 15 à 24 ans porteraient aujourd'hui le voile. Elles n'étaient que 16% vingt ans plus tôt, en 2003. Autre document cité, le rapport du ministère de l'Intérieur sur les Frères musulmans dévoilé en mai dernier, qui fait état d'une "augmentation massive" de petites filles portant le voile.

"Ce n'est pas notre mode de vie, ce n'est pas notre pays donc on réagit"

Pour Laurent Wauquiez, avec sa proposition de loi, il en va de la protection de l'enfant et de la liberté de conscience. Alors que la loi de 2010 a interdit la dissimulation du visage complet dans l'espace public, le député de la Haute-Loire souhaite que sa proposition de loi vienne compléter le texte. Concrètement, il veut faire inscrire : "Il est interdit à tout parent d'imposer à sa fille mineure, ou de l'autoriser, à porter, dans l'espace public, une tenue destinée à dissimuler sa chevelure."

Invité dans l'émission de CNews Punchline lundi soir, Laurent Wauquiez a défendu sa proposition de loi. "Pour moi, c'est clair : en France, des enfants, des jeunes filles, ne doivent pas porter le voile", a-t-il déclaré, assurant que "si on ne fait rien, c'est ce qui va arriver". Laurent Wauquiez a également dit souhaiter que sa proposition de loi soit inscrite au débat de l'Assemblée nationale en janvier. Et le député d'insister : "Ce n'est pas notre mode de vie, ce n'est pas notre pays donc on réagit."