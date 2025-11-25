Louis Sarkozy a une idée pour le nouveau service militaire : des immigrés enrôlés sur tirage au sort

Louis Sarkozy a émis l'idée de forcer 10 % des migrants légaux arrivant en France à effectuer le potentiel nouveau service militaire. "Cela nous garantirait un vecteur d'assimilation solide", estime-t-il.

Un nouveau service militaire sur la base du volontariat pourrait être présenté ce jeudi par Emmanuel Macron. L'idée commence à faire beaucoup de bruit et a été reprise par le candidat à la mairie de Menton, Louis Sarkozy. Le fils cadet de Nicolas Sarkozy a salué une "excellente idée", ce lundi 24 novembre au micro de RMC. Mais ce dernier va plus loin dans sa chronique.

Il propose notamment qu'une partie des immigrés légaux arrivant en France servent dans l'armée tricolore et envisage, pour leur sélection, la mise en place d'une "loterie" pour piocher jusqu'à 10% d'entre eux. "De quoi dissuader les migrants de rejoindre la France et, surtout, espère-t-il, de favoriser la cohésion nationale (...) La leçon est simple : que la caserne serve à fabriquer des Français", lance-t-il.

"Vous voulez devenir Français ? Très bien, cela a un prix"

"Quand vous mettez tout le monde en uniforme, il n'y a plus de clans, plus de musulmans ou de chrétiens, plus de catégories. Il reste une nation", précise-t-il. Son idée de loterie consacrée aux immigrés légaux "produirait" selon lui "un effet dissuasif clair : beaucoup hésiteraient à nous rejoindre par peur de devoir servir en uniforme. Ensuite, cela nous garantirait un vecteur d'assimilation solide", dit-il. "Vous voulez devenir Français ? Très bien, cela a un prix", assure l'homme de 28 ans.

L'instauration d'un service militaire pourrait être une "réponse à la petite délinquance" et être incluse dans des peines. "Il ne s'agit pas de leur mettre une arme dans les mains le premier jour, mais de les encadrer avec des légionnaires, des formateurs, des durs", abonde Louis Sarkozy.

"Attention, je parle des petits délinquants et des migrants légaux, ce qui constitue déjà un premier filtre", tempère-t-il. "Nous avons des défis migratoires immenses, une cohésion nationale qui s'effrite : l'armée peut redevenir ce creuset d'appartenance (...) Au bout de dix mois, un an, deux ans, vous récupérez un citoyen", conclut-il.

Evidemment, un tel dispositif pour enrôler de manière arbitraire - une loterie - et de force des personnes immigrées entrées légalement sur le territoire français soulèveraient une question de constitutionalité : il introduirait une iniquité entre citoyens qui - au-delà de la dimension moralement critiquable - serait retoquée par le Conseil des sages pour inégalité devant la loi.