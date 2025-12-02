Démission du RN de David Rachline : pourquoi Marine Le Pen a lâché son "meilleur ami"

Le maire de Fréjus (Var), David Rachline, a démissionné de son poste de vice-président du Rassemblement national. L'ex-étoile montante du RN assure désormais faire de son statut de premier édile, sa "priorité".

David Rachline annonce ce mardi 2 décembre 2025 démissionner de son poste de vice-président du Rassemblement national (RN). "Dans le contexte des échanges et interrogations médiatiques de ces derniers jours, je souhaite apporter une mise au point simple, transparente et nécessaire (...) Je prends la décision de démissionner de ma vice-présidence du Rassemblement National, pour éviter que les accusations médiatiques portées à mon encontre ne soient utilisées de façon malveillante pour nuire à la dynamique du RN, tout en continuant à rester adhérent du mouvement", indique-t-il sur le réseau social X.

Pour rappel, David Rachline s'est vu infliger le 30 septembre dernier, une peine d'un an d'inéligibilité par le tribunal de Draguignan, devant lequel il était jugé pour prise illégale d'intérêt. La décision a été mise en délibéré. Elle sera rendue le 27 janvier 2026. L'ex-sénateur et toujours maire de Fréjus (Var) a été mis en cause dans le livre " Les Rapaces" de la journaliste Camille Vigogne Le Coat, paru fin 2023, qui y dénonce certains aspects de l'action de David Rachline : ses différents postes, des accusations de marchés truqués ou d'arrangements avec un puissant entrepreneur local de BTP.

"Je souhaite qu'il ne soit plus vice-président du RN"

"On a véritablement un système qui se dessine où son niveau de vie et où ses habitudes de consommation ne sont pas en adéquation avec ses revenus de maire", expliquait Camille Vigogne Le Coat, invitée sur le plateau de BFM Toulon Var à l'époque de la sortie du livre. Cette annonce intervient également au lendemain de la confirmation par le responsable de la campagne des municipales du parti à la flamme, Julien Sanchez, que David Rachline ne porterait pas officiellement ses couleurs lors des élections municipales de mars 2026.

" Je n'ai sollicité aucune investiture pour les prochaines élections municipales de mars 2026, tout comme je ne l'avais pas fait pour les municipales de 2020. Cette position découle d'une évidence : je suis avant tout le maire de Fréjus, donc le maire de tous les Fréjusiens (...) Ma priorité demeure la gestion quotidienne de ma ville, son développement et l'amélioration continue de la qualité de vie de ses habitants", poursuit le principal intéressé.