Labellisation des médias : mais quel est le projet de Macron au juste ?

La droite et l'extrême droite l'assurent : Emmanuel Macron aurait pour projet de créer un "label d'État" ou "ministère de la Vérité", mais le chef de l'État s'en défend. Qu'en est-il ?

La grogne monte ces dernières heures. Le groupe Les Républicains a lancé une pétition sur son site internet intitulée "Médias : oui à la liberté, non à la labellisation !" en réponse à des propos tenus par Emmanuel Macron à l'occasion d'une rencontre avec des lecteurs de la presse régionale à Arras. "Le président de la République a récemment déclaré vouloir une 'labellisation' des sites d'information", affirme dans sa pétition LR.

"Une fois encore, et sous couvert de lutter contre les fake news, c'est à la liberté d'information et d'expression qu'on s'en prend", dénoncent Les Républicains. Selon la droite, l'objectif de ce projet serait de permettre à la "doxa progressiste" de s'en prendre ni plus ni moins aux médias de droite. Et d'insister : "Certifier l'information reviendrait à instaurer une vérité officielle : ce n'est pas cela, la démocratie." Une position également défendue par l'extrême droite qui, par la voix de Marine Le Pen, juge également l'idée "extrêmement dangereuse" et voit, comme expliqué au micro de RMC et BFMTV, une volonté de l'État de "maîtriser l'information".

Des propos d'Emmanuel Macron détournés ?

Alors que les médias se sont emparés de la polémique, Emmanuel Macron s'est défendu ce mardi 2 décembre en Conseil des ministres d'avoir "jamais" évoqué un tel projet de "label d'État", et "encore moins de ministère de la Vérité", comme l'en accusent la droite et l'extrême droite. À la sortie du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a rapporté qu'Emmanuel Macron avait assuré que "le gouvernement ne va pas créer tel ou tel label destiné à la presse. Ce n'est pas, ce ne sera jamais son rôle de le faire". Le chef de l'État "n'a jamais affirmé cela et n'a jamais tenu ces propos". Et Maud Bregeon de pointer : "Il y a des initiatives prises par la presse, portées notamment dans les États généraux de l'information."

Le 19 novembre dernier, à Arras, rappelle Le Monde, Emmanuel Macron s'était bien exprimé face aux lecteurs de La Voix du Nord, au sujet d'un "label" en effet, porté toutefois, non pas par son gouvernement, mais "par des professionnels" des médias. Celui-ci viserait à "distinguer les réseaux et les sites qui font de l'argent avec de la pub personnalisée et les réseaux et les sites d'information". Emmanuel Macron avait toutefois insisté sur le fait que cette initiative de labellisation était prise par l'ONG Reporters sans frontières avec la Journaslim Trust Initiative. Face aux lecteurs du groupe Ebra à Mirecourt, vendredi dernier, le chef de l'État avait à nouveau souligné que "ce n'est pas l'État qui doit vérifier" car "ça devient [alors] une dictature". Une vidéo publiée par l'Élysée lundi, qui dénonce les accusations de la droite et l'extrême droite, semble avoir remis une pièce dans la machine ce mardi.