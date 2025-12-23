Jean-Marc Governatori : Christian Estrosi et Eric Ciotti "savent que mon électorat fera la différence" pour les municipales à Nice

Sûr de ses forces, l'écologiste Jean-Marc Governatori aborde les municipales de mars 2026 à Nice avec optimisme. Il évoque son programme, n'épargne pas Christian Estrosi ni Eric Ciotti.

Dans la baie des Anges, la lutte fait rage à quelques encablures des prochaines élections municipales. Si le maire sortant Christian Estrosi et le nouvel allié de Marine Le Pen, Eric Ciotti (UDR) font figure de favoris, un homme entend jouer un rôle prépondérant dans ce scrutin : Jean-Marc Governatori. Le candidat de "L'Ecologie au centre" souhaite que la cause environnementale dépasse les clivages et ne soit pas la chasse gardée de la gauche, que ce soit à l'échelle nationale ou à Nice.

L'homme de 66 ans estime que le fait de "cantonner l'écologie à la gauche ou à la droite" est "une immense faute". "L'écologie a été fondue dans la gauche, c'est dramatique pour l'écologie politique", regrette-t-il. "Il faut parler à tous les électorats, parce que la santé, le pouvoir d'achat et le plein emploi ça concerne tout le monde", poursuit le centriste. Vision pour Nice, Estrosi, Ciotti... Jean-Marc Governatori s'est confié auprès de Linternaute.com, plaçant au centre des débats "deux mots majeurs" comme moteurs de sa campagne : "autonomie et responsabilité".

Vous êtes candidat à la mairie de Nice, quel est votre principal message pour cette campagne ?

"Il y a un sujet de base qui concerne les 40 villes de plus de 100 000 habitants de notre pays. C'est en fait une des causes de nos malheurs : l'individualisme. C'est pourquoi, le premier thème de campagne que j'ai abordé, c'est le fait que toutes les grandes villes devraient être transformées en communautés de village. Par exemple, à Nice, on a 50 quartiers. Moi, je visualise Nice et je donne les outils pour y parvenir de façon à faire évoluer les états d'esprits, de l'individualisme, vers l'entraide. Il faut que ces 50 quartiers deviennent 50 villages. Lorsque la puissance publique multiplie les lieux de réparation collaborative et de recyclage, ça donne du pouvoir d'achat et ça crée un autre état d'esprit".

Comment gérer ce nouveau paysage de "50 villages" ?

"Nous croyons beaucoup à l'entraide, à la communication bienveillante et active. Il faut que la représentation publique soit présente dans chacun des 50 quartiers de Nice. Il faut un relais entre la municipalité centrale et des élus de quartier en lien avec la population. Nice, c'est 360 000 habitants mais 7 500 par village. C'est beaucoup plus facile de travailler avec 7 500 habitants. Il faut que les élus municipaux, conseillers départementaux, que tous les élus s'occupent de leur territoire À Nice, il va y avoir 69 élus, et ce qui est déterminant c'est d'agir local. Chacun doit embrasser là o ù il habite".

Vous faites face à deux grands favoris à Nice, Christian Estrosi et Eric Ciotti. Comment vous positionnez-vous ?

"Je suis courtisé par les deux. J'ai des contacts écrits, oraux et physiques avec les deux ogres (Eric Ciotti et Christian Estrosi, ndlr). Ils savent très bien que mon électorat fera la différence. La victoire de l'un ou de l'autre va se jouer à deux ou trois points. Mon électorat centriste, lui, n'a pas d'état d'âme, ce qui l'intéresse c'est le 'mieux disant environnemental'. Donc on fera gagner le mieux disant environnemental. Tous les deux me font la cour mais pour l'instant, je ne bouge pas, je fais ce que j'ai à faire. Le moment viendra o ù je voudrais une conférence de presse très claire ou des engagements seront pris. C'est ce que j'ai fait pour les régionales 2021. J'avais face à moi Thierry Mariani et Renaud Muselier. Renaud Muselier a pris d'excellents engagements qu'il a tenus. Quand la population décide de mettre en finale deux individus comme ça, nous centristes, nous n'avons pas d'états d'âme. Ce qui nous intéresse c'est l'intérêt de l'électeur : la reprise maximale de notre projet pour Nice".

En cas de second tour entre les "deux ogres", pour qui appelleriez-vous à voter ?

"Pour celui qui prend des engagements écrits sur le programme de l'Ecologie au centre. Ils savent très bien l'importance que j'ai dans cette élection. J'ai des thèmes très clairs : en septembre c'était la communauté de villages, en octobre c'était une politique de transport exemplaire avec les minibus et le covoiturage par exemple, en novembre l'autonomie alimentaire de notre pays et de notre ville, avant d'autres thèmes très particuliers. Ce sont ceux qui reprendront nos thèmes de manière claire et écrite auront nos faveurs".

Entre Christian Estrosi et Eric Ciotti, qui est le plus écolo ?

"Ils sont aussi mauvais l'un que l'autre. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Monsieur Ciotti, il n'est clairement pas écologiste. L'autre (Christian Estrosi, ndlr) il dit qu'il est écologiste, mais il ne l'est pas. Le coup de la coulée verte est très symptomatique, il n'a rien compris à l'histoire. Le fait d'avoir détruit l'Acropolis et le théâtre (national de Nice, ndlr) a coûté une fortune. Tout ça pour faire ce qu'il aurait pu faire en laissant tout en place. C'est capital que de végétaliser les murs. Et pour les toits, il faut soit végétaliser, soit 'potagiériser' et mettre des panneaux solaires".

"La seule liste qui fait des propositions concrètes, c'est ma liste"

Quel regard portez-vous sur la violence verbale de la campagne municipale niçoise ?

"C'est dommage mais le plus embêtant, c'est que tous les deux (Christian Estrosi et Eric Ciotti, ndlr) sont payés depuis quarante ans par le contribuable. C'est grave, à un moment donné, il faut passer la main ! Il faudrait aussi perdre moins d'énergie et de temps à polluer l'autre, mais plutôt expliquer quel est le projet pour Nice. Aujourd'hui, la seule liste qui fait des propositions concrètes, c'est ma liste, on a des propositions très claires qu'on explique et qu'on défend avec clarté".