Jean-Paul, qui a écrasé un œuf sur Bardella, s'exprime : "Les gens ne se rendent pas compte"

Poursuivi pour avoir écrasé un œuf sur la tête du président du Rassemblement national, Jean-Paul, 74 ans regrette son acte. Il se justifie néanmoins.

Jordan Bardella a été victime d'une agression lors d'une séance de dédicace à Moissac dans le Tarn-et-Garonne samedi dernier. L'auteur présumé des faits, Jean-Paul, 74 ans est poursuivi pour avoir écrasé un œuf sur la tête du président du Rassemblement national.

Les faits se sont produits lorsque le septuagénaire était dans la file pour la dédicace. Il s'est alors jeté sur Jordan Bardella et lui a ensuite cassé un œuf sur la tête, selon la gendarmerie qui a procédé à l'interpellation. Depuis, Jordan Bardella et son parti ont déposé plainte contre l'homme. Jean-Paul, de son côté, dit regretter son geste : "J'aurais pu lui faire mal... (...) Je demande son indulgence. Il a toutes mes excuses", assure-t-il au micro de BFM ce jeudi 4 décembre.

Le septuagénaire justifie néanmoins son acte : "Il y a une vague réactionnaire qui arrive et les gens ne se rendent pas compte. Je pense qu'il faut qu'il y en ait qui réagissent", s'est-il défendu auprès de La Dépêche. En effet, Jean-Paul explique sa volonté de changer les choses : "J'ai parlé avec les copains, j'ai dit qu'il fallait manifester contre ce mouvement là, qui est dangereux pour la démocratie". Néanmoins, il n'a pas l'impression d'y être parvenu : "Je voulais m'engager mais bêtement parce que ça ne fait pas avancer les choses finalement".

Le septuagénaire s'est aussi dit "contre l'extrême gauche", "contre Mélenchon" et "contre l'extrême droite". Un argument que son avocate, Me Lheureux a évoqué au cours de l'audience mardi matin expliquant que son client "déteste les extrêmes". Elle a ajouté que l'acte de Jean-Paul a été motivé par la volonté d'"éveiller les consciences", rapporte HuffPost. L'avocate a finalement déclaré : "Il y a 10 ans, nous étions Charlie, aujourd'hui nous sommes Jean-Paul", faisant référence au prénom du prévenu.

L'agriculteur de 74 ans a été interpellé et placé en garde à vue samedi pour "violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité". Il a été placé sous contrôle judiciaire, dans l'attente de son procès et a l'interdiction d'entrer en contact avec le président du Rassemblement national et de se rendre dans les lieux accueillant des réunions publiques du parti.