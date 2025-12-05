Bardella accusé de détournement de fonds publics : l'affaire qui peut faire exploser le RN avant la présidentielle

Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, est visé par une plainte déposée au Parquet national financier (PNF) pour favoritisme et détournement de fonds publics.

Jordan Bardella visé par une plainte pour favoritisme et détournement de fonds publics. En effet, selon les informations de BFMTV, l'association "AC Corruption" a déposé une plainte auprès du Parquet national financier au sujet de la rémunération de Pascal Humeau, ex-média traineur du président du Rassemblement national (RN). Cette plainte fait suite aux révélations du Canard Enchaîné, le 25 novembre dernier.

Le journal révélait alors que le patron du parti à la flamme avait "truandé le Parlement européen pour se faire payer des média trainings entre 2019 et 2021". Coach de Jordan Bardella pendant un temps, Pascal Humeau s'était exprimé à ce sujet dans un numéro de "Complément d'enquête", en 2024. Il avait qualifié le protégé de Marine Le Pen de "coquille vide" au début de leur collaboration.

Le Canard Enchaîné indique alors que Pascal Humeau "a touché 133 300 euros du Parlement européen pour dispenser des média-trainings à Bardella et ses comparses", entre 2019 et 2021. Il "signe" même un contrat avec "le groupe Identité et Démocratie (ID), auquel appartient le RN. L'entité souhaite 'améliorer sa communication autour de l'actualité européenne '", apprend-on. Aujourd'hui, la plainte de l'association "AC Corruption" a été déposée pour favoritisme et détournement de fonds publics contre X.

"Le RN pille sans vergogne les fonds publics"

Un document consulté par la rédaction de BFMTV, sur lequel il est mentionné le "but d'entraîner et de préparer à l'exercice médiatique les élus européens du Rassemblement national" et que "Monsieur Humeau était payé par le Parlement européen sur le fondement de l'enveloppe budgétaire mise à la disposition des élus". Pourtant, l'article du Canard Enchaîné indique que l'apport de "Monsieur Humeau" portait sur "la préparation de l'élection présidentielle française de 2022 et donc sur des questions de politique interne", pas sur la connaissance de l'actualité européenne et ce, avec des fonds issus du Parlement européen.

L'association "AC Corruption" estime que les éléments constitutifs du délit de favoritisme sont caractérisés, étant donné les faits présentés dans les colonnes du Canard Enchaîné, à savoir : un appel d'offres simplement pour la forme, Pascal Humeau savait que le contrat lui serait attribué, de facto, ce dernier et la société "Kon Tiki" ont été privilégiés. L'association "AC Corruption" invoque donc l'article 432-15 du code pénal dans sa plainte pour détournement de fonds publics.

"Jordan Bardella conteste bien entendu ces accusations qui le visent dans le contexte politique que l'on connaît, et se réserve le droit d'engager des poursuites en diffamation et dénonciation calomnieuse", réagit son entourage auprès de BFMTV. Pour l'association "AC Corruption", "non content d'être soutenu par les milliardaires français, le RN pille sans vergogne les fonds publics pour étendre son hégémonie politique. La justice française et le parquet européen, doivent envisager l'ensemble des affaires qui affectent le RN de manière globale et systémique, car il s'agit purement et simplement d'une pratique méthodique et structurée mise au point par le RN afin de détourner des fonds publics".

Les deux autres affaires chaudes du RN

Cette nouvelle affaire pourrait faire exploser le RN avant la prochaine présidentielle. Pour rappel, le 8 juillet dernier, le parquet européen a annoncé l'ouverture d'une enquête sur le RN et sur les alliés du parti à la flamme à Bruxelles, tous membres de l'ex-groupe "Identité et Démocratie", avant la création l'année passée du groupe "Patriotes pour l'Europe". Ils sont soupçonnés d'irrégularités financières. Le RN est suspecté d'avoir "indûment dépensé" plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024, d'après un rapport de la direction des affaires financières du Parlement européen. Une partie importante de cette coquette somme a profité à deux sociétés liées à des proches de Marine Le Pen - la cheffe de file des députés RN à l'Assemblée nationale - son ancien conseiller Frédéric Chatillon et son épouse Sighild Blanc.

Le RN attend également avec impatience le procès en appel de Marine Le Pen et du parti dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (devenu Rassemblement national). Il aura lieu du 13 janvier au 12 février 2026, a fixé la cour d'appel de Paris. La décision sera donc rendue bien avant l'été 2026, comme promis dans un communiqué commun du parquet général et de la présidence de la cour d'appel. Le 31 mars dernier, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont deux ferme, 100 000 euros d'amende et, surtout, une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution immédiate, ce qui la rend pour l'instant inéligible pour l'élection présidentielle de 2027.