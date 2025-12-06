"Comment en suis-je arrivé là ?": Nicolas Sarkozy revient sur son expérience en prison et sur son prochain livre

Le livre de Nicolas Sarkozy sur son expérience de l'univers carcéral sortira mercredi 10 décembre prochain, près d'un mois après son entrée à la prison de la Santé à Paris.

Pour l'ancien président de la République, ce sera bientôt la tournée pour faire la promotion de son livre et dédicacer "Le journal d'un prisonnier", l'ouvrage qu'il a écrit à partir de sa propre expérience. Le livre sort, presque un mois jour pour jour après sa sortie. Dans l'entretien qu'il a accordé au Figaro, il revient sur les thématiques maîtresses du livre témoignage comme les conditions de vie, la politique et les interrogations.

L'ancien chef d'État a passé 21 jours à la prison de la Santé à Paris dans le cadre de sa condamnation en première instance à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs. "J'ai écrit au bic sur une petite table en contreplaqué, tous les jours. Je donnais les feuilles à mes avocats, qui les donnaient à ma secrétaire pour les mettre au propre", indique l'ancien président. "J'ai écrit d'un seul jet et après ma libération, un lundi, j'ai terminé le livre dans les jours suivants", raconte-t-il.

"La prison c'est très dur"

Comme le note Le Figaro, alors que Nicolas Sarkozy occupait ses fonctions présidentielles, il a souvent œuvré pour la libération d'otages dans le monde, comme avec le cas des infirmières bulgares. Sa propre expérience, Nicolas Sarkozy y revient aussi : " la prison c'est très dur (...) Le processus judiciaire, consciemment ou non, est fait pour vous affaiblir, pour que le prévenu se sente coupable. De quoi ? Cela n'a guère d'importance. Faire profil bas est la stratégie que l'on vous impose et que vous finissez même par vous imposer", explique-t-il.

Si le livre revient sur son expérience de la prison, Nicolas Sarkozy en a aussi fait un ouvrage d'interrogations et de clarifications. "Je me suis rendu compte que j'avais raconté plusieurs histoires : celle de ma vie en prison, celle de mon procès, mais aussi celle de ma famille qui est restée si soudée et qui m'a tant aidé. C'était ce que je voulais, raconte-t-il".

Une volonté de s'expliquer

Aussi, le livre est aussi là pour convaincre de son innocence. "Il fallait que je réponde à cette simple question : " Mais comment en suis-je arrivé là ?". Et ce ne sont pas les seules interrogations de l'ancien chef d'État : "Pourquoi le parquet financier, si prompt à engager une enquête contre moi sur la base de ce document, n'a-t-il pas rouvert le dossier pour connaître l'identité des faussaires qui ont forgé ce document ? ". Le livre se révélera donc aussi comme une manière de s'expliquer et de ne pas faire "profil bas". Pour rappel, la nature du document évoqué par l'ancien chef d'État est trouble et il a été écarté par la justice, comme l'explique France info. La condamnation par la justice de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dites des financements Libyens ne repose donc pas sur ce document, en particulier.

Pour rappel, l'ex-chef de l'État a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contacts avec les différents prévenus et témoins du dossier libyen dans lequel il est toujours accusé. Il a également interdiction d'entrer en contact avec l'actuel garde des Sceaux Gérald Darmanin. Son procès en appel sur cette affaire se tiendra du 16 mars au 3 juin, comme le rappelle BFMTV.