Budget de la Sécu : plus qu'un vote des députés avant l'adoption du texte, le décompte des voix

Rejeté par le Sénat ce vendredi 12 décembre, le budget de la Sécurité sociale 2026 retourne à l'Assemblée nationale pour un dernier vote prévue mardi. Son adoption est quasiment assurée.

Adopté à l'Assemblée nationale mardi, rejeté au Sénat vendredi, le budget de la Sécurité sociale n'a plus qu'une étape à passer pour être définitivement adopté et il devrait s'agir d'une formalité. Si les députés sont parvenus à trouver une majorité pour adopter le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) avec 247 voix contre 234, les sénateurs, conscients de leur nombreux désaccords avec la nouvelle version du texte, l'ont rejeté sans prendre le temps de l'examiner avec le vote d'une "question préalable". Le budget de la Sécurité sociale va donc revenir entre les mains des députés pour un ultime vote prévu mardi 16 décembre. En cas d'issue favorable, le PLFSS sera adopté.

L'issue du scrutin du mardi 16 décembre fait peu de doute. Une semaine après l'adoption du même texte par l'Assemblée nationale, les députés devraient conserver les mêmes positions. Le 9 décembre, le PLFSS avait pu compter sur le soutien - et la discipline - des députés EPR, de ceux du MoDem et de ceux du PS (63 élus ont voté pour et 6 se sont abstenus) qui avaient annoncé défendre le texte. Le budget avait également reçu le soutien de la quasi-totalité des élus du groupe indépendant Liot (20 sur 22, les deux derniers s'étant abstenus) et de 6 des 9 députés non-inscrits.

Ce contingent de 216 voix n'était cependant pas suffisant pour s'imposer face aux groupes résolus à rejeter le budget de la Sécurité sociale, le RN, l'UDR et LFI en tête. L'adoption du PLFSS s'était donc jouée à 18 voix, le nombre exacte de députés LR à avoir bravé la consigne de leur président Bruno Retailleau. Le patron de la droite avait qualifié le texte de projet "pas votable" et avait encouragé ses élus à s'opposer du budget de la Sécu, ou tout du moins à s'abstenir. Une directive pas entendue de tous. Sur les 49 députés LR, 28 s'étaient abstenus, 3 avaient voté contre, mais 18 avaient voté pour. Les élus de la droite semblaient plus sensibles aux mots de Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée nationale et rival de Bruno Retailleau. Le député de la Haute-Loire, qui plaidait pour une abstention, appelait également son groupe à ne pas être un "facteur de blocage" dans l'adoption du budget de la Sécurité sociale.

Le PLFSS avait également reçu de rares votes favorables dans les rangs d'Horizons, 9 élus sur 34 avaient voté pour quand tous les autres s'étaient abstenus, et sur 3 voix du groupe écologiste qui s'était majoritairement abstenu et avait même enregistré des votes contre le texte budgétaire. Mais ces 12 voix supplémentaires, ne suffisaient pas pour faire la différence, il fallait encore au moins 6 votes. La droite en a fourni trois fois plus.

Après l'adoption du budget de la Sécurité sociale à seulement 13 voix d'écart, et grâce à celles de LR, Bruno Retailleau a réagi en rappelant son opposition au texte. "Tout est empiré" avec le PLFSS qui est, selon lui, synonyme de "moins de travail, plus d'impôts, plus de dépenses et plus de dettes". "Je persiste et je signe, [...] c'est un budget qui emmène la France dans le mur et je le regrette profondément", a-t-il ajouté. A contrario, le Premier ministre, qui s'est réjoui de l'adoption du texte, a salué une "majorité de responsabilité" qui a montré que "le compromis [...] permet d’avancer dans le sens de l’intérêt général". Sébastien Lecornu a également souligné la "qualité" du PLFSS adopté : un "texte solide, utile, protecteur, qui améliore concrètement notre sécurité sociale, et qui nous prémunit de tout dérapage des comptes sociaux en réduisant leur déficit", même si ce dernier est "encore trop important".