Le budget de la Sécurité sociale va-t-il être adopté ? Les votes attendus parti par parti

Le budget de la Sécurité sociale 2026 doit être voté à l'Assemblée nationale ce mardi 9 décembre avant de retourner au Sénat. Les députés vont-ils adopté le texte ou le rejeter ? Le scrutin pourrait se jouer à quelques voix.

Le volet "recettes" du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) a été adopté à l'Assemblée nationale avec 166 voix pour et 140 voix contre le vendredi 5 décembre. Une issue positive qui était loin d'être gagnée. Après avoir débattu de la partie "dépenses", les députés voteront une nouvelle fois pour ou contre le texte ce mardi 9 décembre. Le scrutin sera décisif, car un rejet du texte mettrait en péril l'adoption d'un budget en 2026.

Le gouvernement pousse donc dans le sens de l'adoption du texte. Alors qu'il misait sur un texte assez dure permettant de réduire le déficit à 17,5 milliards contre 23 milliards en 2025, il a considérablement assoupli le PLFSS pour faciliter son adoption. Il a abaissé l'objectif du déficit à 20 milliards et a fait des efforts en direction de la gauche, quitte à contrarier le bloc central et la droite.

S'il mise sur les compromis, le Premier ministre joue aussi la carte de la responsabilité en opposant aux députés les conséquences qu'entrainerait une absence de PLFSS, dont un déficit supérieur à 30 milliards d'euros selon le directeur de la Sécurité sociale, Pierre Pribile. Plus que d'énoncer les risques, Sébastien Lecornu a affirmé face aux élus qu'ils en seront comptables puisque le gouvernement n'entend pas recourir au 49.3 pour respecter la promesse faite au PS avant le début des débats. Pourtant, plusieurs partis suggèrent désormais au gouvernement de dégainer l'outil parlementaire. "Mesdames et messieurs les députés, vous avez critiqué le 49-3 pendant des années, et au moment où nous le laissons tomber, vous continuez de critiquer. Vous ne souhaitez être responsables de rien !" a lancé Sébastien Lecornu devant l'hémicycle le 5 décembre ajoutant que "la responsabilité revient aux parlementaires de voter le PLFSS". Mais alors, que vont faire les élus ?

Les macronistes et le PS prêts à voter pour le PLFSS

Le PLFSS ne satisfait pleinement personne, mais il trouve du soutien auprès de quelques partis qui disent préférer un budget imparfait plutôt que l'absence de budget. Cette position, qui est celle du Premier ministre, est aussi celle de Gabriel Attal, président du groupe de députés macronistes. Sauf surprise, les députés EPR voteront pour le budget de la Sécurité sociale le 8 décembre au moins par nécessité : il y a "urgence à avoir un budget" a souligné Gabriel Attal sur France Inter ce lundi 8 décembre. Le député a aussi évoqué "d'autres urgences" trop longtemps mises en suspend : "Les Français ont plein de priorités sur la santé, sur l'éducation, sur la sécurité. Et je trouve que rester des mois et des mois, si ce n'est encore un an, sur la discussion budgétaire ne nous permettra pas d'avancer." Les députés du MoDem, alliés du camp présidentiel, auront certainement la même position. Même chose pour les élus indépendants du groupe Liot.

Le budget de la Sécurité sociale peut aussi aller chercher des soutiens auprès de la gauche. Olivier Faure, le patron du PS, a appelé son groupe à voter pour le PLFSS sur les ondes de BFM le 8 décembre. Il salue le travail accompli et les victoires obtenues notamment sur la suspension de la réforme des retraites ou la suppression du gel du barème de la CSG. "Quand nous sommes entrés dans le débat, nous étions absolument contre ce projet de budget. Aujourd'hui, c'est une copie qui est passable et donc c'est la raison pour laquelle demain, devant mon groupe, je plaiderai le fait que nous votions pour", a-t-il déclaré. Une position qui devrait également être celle des élus du PCF.

Des groupes indécis ou tentés pas l'abstention

Le Premier ministre espère aussi pouvoir compter sur le vote des Ecologistes pour l'adoption du PLFSS, d'où l'annonce d'un dernier amendement visant à augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie (Ondam) à 3%. Cette modification doit permettre de coller aux exigences du groupe écologiste, lequel n'a pas encore tranché concernant le vote du PLFSS même si plusieurs élus ne sont "pas très loin d'une abstention, et pour certains, d'un vote pour" selon Politico. Si Cyrielle Châtelain, présidente du groupe, n'a "aucun gage à ce stade sur une augmentation de l'Ondam", elle reconnaît que "ça sera un des éléments importants dans notre décision", rapporte BFM.

D'autres partis doivent également arrêter une position, mais ceux-là penchent plutôt en faveur d'un vote contre le PLFSS. A commencer par le parti LR de Bruno Retailleau. Le sénateur a qualifié le texte budgétaire d'un "des pires PLFSS depuis des années" et l'a jugé "pas votable" sur BFM le dimanche 7 décembre. Affirmant qu'à la place des députés il "voterait contre", il a appelé ses élus à suivre sa consigne. A noter qu'il avait lancé le même appel avant le vote sur le volet "recettes" durant lequel les députés se sont abstenus pour la plupart.

Le dernier groupe dont le vote peut faire pencher la balance est celui d'Horizons. Alors qu'Edouard Philippe a exprimé son opposition au texte dans sa version actuelle, les élus philippistes se sont majoritairement abstenus lors du vote sur la partie "recettes" pour affirmer leur position sans couper court au débat. La stratégie sera-t-elle la même ce 9 décembre ?

Des partis fermement opposés au budget de la Sécu

Une ferme opposition est déjà promise au PLFSS. Le RN et ses alliés ciottistes de l'UDR ont annoncé voter contre le budget de la Sécurité sociale et ont même, pour certains, appeler à la démission du Premier ministre. Un vote contre le PLFSS est également assuré par les élus de LFI.