Dans son livre, Nicolas Sarkozy raconte comment il a mis fin à son amitié avec Emmanuel Macron

Le livre de Nicolas Sarkozy, "Le journal d'un prisonnier", paraît ce mercredi 10 décembre. L'ancien président de la République y évoque ses derniers échanges avec Emmanuel Macron et la fin de leur relation privilégiée.

C'est l'un des phénomènes littéraires attendus pour la fin de l'année : le dernier livre de Nicolas Sarkozy intitulé Le journal d'un prisonnier. L'ouvrage relatant les 21 jours que l'ancien président de la République a passé derrière les barreaux de la prison de la Santé doit paraître ce mercredi 10 décembre 2025. Mais l'expérience de détenu n'est pas la seule chose sur laquelle Nicolas Sarkozy se confie dans les 216 pages du livre. L'auteur précise aussi qu'il a lui-même refusé des "traitements de faveur" qui lui ont été proposés par Emmanuel Macron en personne.

La proposition a été formulée lors d'un rendez-vous à l'Elysée entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy le 17 octobre, quatre jours avant l'incarcération de l'ancien patron de la droite. Le chef de l'Etat s'inquiétait de "la sécurité en milieu carcéral" de son prédécesseur et indiquait à son aîné qu'il "devai[t] changer d'établissement pénitentiaire car [sa] sécurité ne pouvait être garantie à la Santé". "Je devais en conséquence me rendre à la prison de Meaux ou à celle de Réau, précisant que j'y serais bien mieux installé puisqu'un appartement dédié aux familles de détenus pouvait être mis à ma disposition", écrit Nicolas Sarkozy dans son livre dans un passage retranscrit BFM. Avant d'ajouter : "Après l'avoir remercié, je refusai aussi fermement que catégoriquement tout changement. Je lui précisai même que je n'accepterais 'aucun traitement de faveur', toute modification étant susceptible de provoquer une polémique."

Si dans ses pages Nicolas Sarkozy dit avoir été "touché" par l'émotion d'Emmanuel Macron, il pointe aussi la réaction "trop tardive et surtout assez brouillonne" du chef de l'Etat. Un récit qui laisse apparaître la distance qui s'est installée entre les deux hommes qui étaient encore amis il y a quelques mois.

Mais quand la relation entre les deux présidents de la République s'est-elle détériorée ? Nicolas Sarkozy donne la réponse dans Le journal d'un prisonnier. La rupture remonte au 15 juin et au retrait de la Légion d'honneur au septuagénaire après sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes. L'ancien locataire de l'Elysée n'a visiblement pas apprécié la manœuvre qui, il lui semble, a été menée dans son dos. "La faute était aggravée, du moins à mes yeux, par le fait qu'à aucun moment Emmanuel Macron ne m'avait appelé pour m'en informer. S'il m'avait téléphoné pour s'expliquer, j'aurais compris ses arguments et accepté sa décision. À l'inverse, ne pas le faire actait une démarche que j'imaginais au minimum insincère", écrit-il toujours selon BFM.

Nicolas Sarkozy ajoute que "quelques mois plus tard", Emmanuel Macron "s'est excusé avec un réel fair-play, confessant 'avoir mal géré les choses' ne sachant pas comment me les expliquer, craignant que nous nous fâchions". Des excuses entendues, mais pas totalement acceptées à en croire l'ancien leader de la droite : "J'ai écouté sans être parfaitement convaincu, tant cette posture était à l'exact opposé de mon caractère qui me pousse à toujours préférer assumer et faire face. J'avais décidé, en conséquence, de tourner la page de notre amitié sans pour autant entrer dans une opposition systématique à sa politique comme à sa personne". Et l'ex-détenu de conclure : "Emmanuel Macron avait suffisamment de contempteurs, d'ennemis déclarés, d'amis déçus pour que je vienne allonger cette liste interminable."