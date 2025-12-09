La vidéo de Brigitte Macron avec Ary Abittan qui ne passe pas : "S'il y a des sales connes on va les foutre dehors"

Brigitte Macron a apporté son soutien à l'humoriste Ary Abittan, dont le spectacle a été interrompu par une mobilisation de militantes féministes. Mais certains propos insultants font polémique.

Un retour sur scène mouvementé pour Ary Abittan et une polémique pour Brigitte Macron. Alors qu'il montait la scène parisienne des Folies Bergères le samedi 6 décembre, l'humoriste et comédien a interrompu son spectacle face à la mobilisation de quatre manifestantes féministes. Les activistes, membres du collectif #NousToutes, portaient des masques à l'effigie d'Ary Abittan avec la mention "violeur" et scandaient "Abittan violeur" dans la salle. Le comédien, accusé de viol en 2021 avant de bénéficier d'un non-lieu, s'est réfugié dans sa loge.

L'humoriste a toutefois trouvé un soutien inattendu auprès de la Première dame qui est allée, avec sa fille, assister au spectacle le dimanche 7 décembre. Brigitte Macron et Tiphaine Auzières ont rencontré Ary Abittan en coulisses avant sa représentation. Lors d'un échange filmé et publié par le magazine Public, l'artiste visiblement inquiet indique avoir "peur" à la Première dame qui s'enquiert de son état. Ce à quoi Brigitte Macron répond en riant : "S'il y a des sales connes on va les foutre dehors". "Surtout des bandits masqués", ajoute-t-elle.

Ces propos rapportés par plusieurs titres de presse, dont Le Figaro, ont suscité l'indignation, notamment de la députée LFI Sarah Legrain qui a dénoncé sur X (ex-Twitter) les propos de la Première dame. "Brigitte Macron insulte les féministes mobilisées contre la programmation par les Folies Bergère de Bolloré d'Ary Abittan accusé de viol. Un non-lieu n'efface pas la parole et les ITT d'une femme", peut-on lire au-dessus de la reproduction de la vidéo.

Brigitte Macron s'explique et répond aux critiques

L'entourage de l'épouse du Président a assuré ce lundi qu'il ne fallait "voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqués, le spectacle d'Ary Abittan samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène". Trop tard sans doute pour se rappeler qu'une Première dame "ne devrait pas dire" ça (selon l'expression consacrée et utilisée par plusieurs politiques, dont Marine Tondelier) et pour éteindre la polémique. Si l'entourage de Brigitte Macron a précisé que la Première dame s'était exprimée au sujet d'une "méthode" de mobilisation qu'elle "n'approuve pas", personne n'a évoqué de possibles excuses de Brigitte Macron.

Le collectif féministe a réagi fermement aux mots de Brigitte Macron dénonçant "un crachat sur toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles", au micro de RTL. Aux yeux de la militante interrogée, la Première dame a envoyé "un message politique extrêmement choquant". "C'est un 'les victimes, taisez-vous', un 'on ne vous croit pas'. Elle montre qu'elle a choisi son camp : celui des puissants, celui des agresseurs et des violeurs", renchérit la militante. Et le collectif d'ajouter : "On n'attend pas d'excuses. Et même si elle en présentait, il y aurait un doute sur leur sincérité."

La polémique intervient alors qu'Ary Abittan a fait le tour des médias pour préparer au mieux son retour en assurant ne pas être "en colère" contre son accusatrice et lui "pardonner". L'humoriste et comédien avait été blanchi par la justice l'année dernière, après avoir été accusé par une jeune femme de 23 ans, en octobre 2021, de lui avoir imposé une sodomie lors d'une soirée chez lui. Mis en examen pour viol, l'acteur a finalement bénéficié d'un non-lieu en avril 2024, confirmé en appel en janvier 2025. Les juges d'instruction avaient estimé qu'il n'y avait plus "d'indices graves ou concordants" pour justifier la mise en examen, malgré le "stress post-traumatique indiscutable" de la plaignante. Le collectif #NousToutes refuse néanmoins de considérer ce non-lieu comme une preuve d'innocence et dénonce "la réintégration médiatique et professionnelle d'un homme qui est accusé de viol".