La vidéo de Brigitte Macron et Tiphaine Auzière avec Ary Abittan concentre les critiques : ce qu'il s'est passé en coulisses

Le soutien apporté en coulisses par Brigitte Macron et sa fille à Ary Abittan, dont le spectacle a été interrompu samedi 6 décembre par des féministes, suscite la polémique, notamment à cause des propos tenus par la Première dame.

Le retour sur scène d'Ary Abittan aux Folies Bergères à Paris, ce samedi 6 décembre 2025, après trois ans d'absence, aura été mouvementé. Quatre militantes du collectif féministe #NousToutes, portant des masques à l'effigie de l'acteur avec la mention "violeur", ont interrompu son spectacle en scandant "Abittan violeur" et en poussant l'artiste à se réfugier dans sa loge.

Le lendemain, Brigitte Macron et sa fille Tiphaine Auzière sont allées apporter leur soutien à l'humoriste en coulisses, avant sa nouvelle représentation. Une vidéo publiée lundi les montre discutant avec Ary Abittan, visiblement inquiet, dans les couloirs du théâtre. "J'ai peur", confie-t-il. Ce à quoi la Première dame répond en riant : "S'il y a des sales connes on va les foutre dehors". "Surtout des bandits masqués", ajoute-t-elle.

Ces propos rapportés par plusieurs titres de presse, dont Le Figaro, ont suscité l'indignation, notamment de la députée LFI Sarah Legrain qui a dénoncé sur X (ex-Twitter) les propos de la Première dame. "Brigitte Macron insulte les féministes mobilisées contre la programmation par les Folies Bergère de Bolloré d'Ary Abittan accusé de viol. Un non-lieu n'efface pas la parole et les ITT d'une femme", peut-on lire au-dessus de la reproduction de la vidéo.

Brigitte Macron s'explique et répond aux critiques

L'entourage de l'épouse du Président a assuré ce lundi qu'il ne fallait "voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqués, le spectacle d'Ary Abittan samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène". Trop tard sans doute pour se rappeler qu'une Première dame ne devrait pas dire ça (selon l'expression consacrée désormais) et pour éteindre la polémique. Polémique qui intervient alors qu'Ary Abittan a fait le tour des médias pour préparer au mieux son retour en assurant ne pas être "en colère" contre son accusatrice et lui "pardonner".

L'humoriste et comédien avait été blanchi par la justice l'année dernière, après avoir été accusé par une jeune femme de 23 ans, en octobre 2021, de lui avoir imposé une sodomie lors d'une soirée chez lui. Mis en examen pour viol, l'acteur a finalement bénéficié d'un non-lieu en avril 2024, confirmé en appel en janvier 2025. Les juges d'instruction avaient estimé qu'il n'y avait plus "d'indices graves ou concordants" pour justifier la mise en examen, malgré le "stress post-traumatique indiscutable" de la plaignante.

Le collectif #NousToutes refuse néanmoins de considérer ce non-lieu comme une preuve d'innocence et dénonce "la réintégration médiatique et professionnelle d'un homme qui est accusé de viol". En plus d'assurer n'avoir aucun grief contre la jeune femme dans un entretien au Parisien le 7 novembre, Ary Abittan avait déclaré pour sa part avoir "traversé cette épreuve" grâce au soutien de ses proches.