Municipales 2026 à Strasbourg : une candidate fait un retour en force dans les sondages, des scores serrés

Une candidate s'impose en tête des sondages pour les municipales 2026 à Strasbourg, mais le match est serré entre les autres prétendants. Si bien qu'une triangulaire ou une quadrangulaire paraît possible.

Une ancienne maire de Strasbourg va-t-elle se réinstaller à l'Hôtel de ville après les élections municipales de 2026 ? C'est un scénario probable à en croire les sondages publiés ces derniers mois. La socialiste Catherine Trautmann, édile strasbourgeoise pendant près de dix ans entre 1989 et le début des années 2000, a officialisé sa candidature et elle domine dans les intentions de vote face à la maire sortante, l'écologiste Jeanne Barseghian, comme au candidat de la droite Jean-Philippe Vetter. D'autre concurrents sont également en embuscade avec seulement quelques points de retard. A trois mois du scrutin qui est prévu les 15 et 22 mars prochains, les rapports de force peuvent évoluer et redistribuer les cartes.

Une candidate en tête, mais une possible quadrangulaire

Au moins six candidats seront sur la ligne de départ des élections municipales de 2026. La gauche, élue à la mairie de Strasbourg depuis 1989 à une exception près en 2001, est partie en ordre dispersée avec trois candidats distincts. Il y a d'abord l'édile sortante Jeanne Barseghian, issue du parti écologiste mais également soutenue par Place publique, Génération. s, Debout !, L'Après et Génération écologie. La gauche socialiste est, elle représentée par Catherine Trautmann. Le nom de la politique est bien connu dans la capitale alsacienne puisque la socialiste a été maire de 1989 à 1997 et a réélue pour un second mandat qu'elle n'a honoré qu'en 2000 et 2001, en raison d'une nomination en tant que ministre de la Culture dans le gouvernement de Lionel Jospin entre 1997 et 2000. Si elle ne dirige plus la mairie depuis, elle n'a jamais quitté le conseil municipal auquel elle siège depuis 1983, soit plus de 42 ans. La dernière candidature à gauche n'est autre que celle de La France insoumise et du candidat Florian Kobryn.

Le socle commun s'est également divisé avec deux candidats en lice : Jean-Philippe Vetter pour le parti Les Républicains et Pierre Jakubowicz qui porte les couleurs du camp présidentiel. Ce membre du parti Horizons a reçu le soutien du MoDem et du camp Renaissance. La liste des candidats est complétée par la représentante du Rassemblement national : Virginie Joron.

Trois candidats semblent toutefois prendre l'avantage sur leur adversaires dans les sondages : la socialiste, l'écologiste et le républicain. Une triangulaire semble se dessiner, mais les scores serrés entre les trois autres prétendants à la mairie ainsi que le faible écart entre eux et le trio de tête rendent également possible l'hypothèse d'une quadrangulaire au deuxième tour.

Que disent les résultats des sondages sur les municipales 2026 à Strasbourg ?

Catherine Trautmann signe un retour en force dans la course aux municipales après 20 ans. Donnée en tête d'un sondage Ifop en septembre avant l'officialisation de sa candidature, elle est de nouveau première dans les intentions de vote selon une nouvelle étude de l'Ifop réalisée à la demande du parti Horizons et relayée par les Dernières nouvelles d'Alsace le 10 décembre. Entre les deux sondages, elle creuse même l'écart passant de 25 à 29% des intentions de vote.

Pendant que la socialiste prend le large, les autres candidats se trouvent dans un mouchoir de poche. La maire écologiste sortante est donnée à 16% et maintient son score, à la différence du LR Jean-Philippe Vetter qui perd huit points et rejoint la candidate verte à 16%.

La troisième marche du podium est également très disputée, mais elle revient de justesse à l'insoumis Florian Kobryn (12%). Le candidat est suivi de très près par la lepéniste Virginie Joron (11%) et le philippiste Pierre Jakubowicz (10%).