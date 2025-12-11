Christophe Castaner visé par un contrôle : un témoignage embarrassant sur le "lobbying" de l'ex-ministre pour Shein

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) viendrait de lancer un contrôle pour déterminer le rôle qu'a pu jouer Christophe Castaner lors de son passage chez Shein.

Le cas Shein n'en finit plus de faire couler de l'encre. Après son arrivée remarquée au BHV du Marais, revoilà le géant chinois de la fast fashion à la une de l'actualité. Mais cette fois-ci, c'est surtout le comportement d'un de ses anciens conseillers qui pose question. Et celui-ci est loin d'être inconnu aux yeux des Français puisqu'il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Après son passage au gouvernement, ce fidèle d'Emmanuel Macron s'est vu proposer le pilotage du comité de responsabilité sociale et environnementale pour la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient de Shein. Un poste qu'il a occupé entre décembre 2024 et juin 2025. Une période en rien choisie au hasard si l'on en croit Complément d'enquête diffusé ce 11 décembre. Le recrutement de Christophe Castaner par Shein coïnciderait étonnamment avec le moment où se profilait en France une loi visant à encadrer la fast fashion.

Alors que Christophe Castaner "n'a aucune compétence" pour le poste pour lequel il a officiellement été recruté, selon Olivier Petitjean, cofondateur de l'Observatoire des multinationales, l'objectif de Shein semblait plutôt d'avoir, dans ses rangs, un proche du pouvoir français pour défendre ses intérêts. La nomination de l'ex-premier flic de France avait à l'époque suscité un véritable tollé. Mais Christophe Castaner l'assurait, il n'était pas là pour torpiller la loi et s'était même engagé à ne contacter aucun ministre ou parlementaire dans le cadre de ses fonctions.

"Sollicitée par SMS plusieurs fois"

Une promesse qu'il n'aurait toutefois pas tenue, selon l'ex-ministre du Commerce Véronique Louwagie, en poste entre décembre 2024 et octobre 2025. Face à la caméra de Complément d'enquête, elle dénonce même "une forme de lobbying" de la part de l'ancien ministre de l'Intérieur, assurant qu'il l'a "sollicitée par SMS plusieurs fois". Et l'ex-ministre du Commerce de poursuivre : "Il m'indiquait que le président [Donald] Tang [président exécutif de Shein ndlr.] venait en France et qu'à cette occasion le président serait très honoré de me rencontrer."

Véronique Louwagie affirme avoir "toujours refusé", arguant que Shein utiliserait ses rencontres "pour se dédiaboliser". "C'est une forme de lobbying, [...] c'est pour faire passer des messages, [...] s'incruster dans le paysage du monde du textile ou du monde du commerce en France", analyse-t-elle. Questionné par une journaliste de Complément d'enquête, Christophe Castaner réfute. Mais selon une information exclusive du magazine d'investigations, dont franceinfo se fait l'écho, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) viendrait de lancer un contrôle visant à déterminer le rôle exact de l'ex-ministre chez Shein. Un contrôle lancé après que la HATVP a été saisie par deux associations.