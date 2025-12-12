Municipales 2026 à Toulouse : deux candidats en position de force, des scores très serrés

À Toulouse, plusieurs candidats ont officialisé leur candidature avec notamment une large alliance à gauche pour faire face au maire sortant. Les résultats des derniers sondages sont serrés, un parti pourrait tout faire basculer.

Vers un troisième mandat de Jean-Luc Moudenc à Toulouse ? Rien n'est moins sûr, tant la gauche semble grignoter du terrain dans la Ville rose à quelques mois du scrutin. Aujourd'hui, quatre listes semblent se détacher : celle menée par le maire sortant Jean-Luc Moudenc, mais aussi une liste "hors LFI" menée par François Briançon - ex-bras droit de Pierre Cohen, l'ancien maire de Toulouse - qui regroupe Les Écologistes, le Parti socialiste, Archipel Citoyen, Génération.s, Place Publique, le Parti communiste, le Parti radical de gauche, Nouvelle Donne et le Mouvement républicain et citoyen qui ont décidé de s'unir. En cas de victoire au Capitole, François Briançon laissera la présidence de Toulouse Métropole (37 communes) à l'écologiste Régis Godec.

La liste LFI sera conduite par François Piquemal - député insoumis de la 4e circonscription de Haute-Garonne - récemment adoubé par Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a même prévu un grand meeting à Toulouse, le 22 janvier prochain. Côté RN, si une clarification tarde à venir, la liste du parti à la flamme devrait bien être menée par Julien Leonardelli, député européen et conseiller régional d'Occitanie.

Que disent les résultats des sondages sur les municipales 2026 à Toulouse ?

Dans un sondage Cluster17 commandé par le PS et publié début novembre, l'institut confronte sept listes, dont une large liste de gauche menée par François Briançon. Ici, Jean-Luc Moudenc, qui est soutenu par Renaissance et Horizons, arrive en tête des intentions de vote avec 33 % des suffrages, suivi par le chef de file du PS (30 %), la liste LFI menée par François Piquemal (23 %) et le RN de Julien Leonardelli (10 %) qui pourrait se hisser au second tour dans le cadre d'une quadrangulaire.

Le sondage met également en évidence une donnée importante : si toute la gauche venait à s'unir au second tour (liste PS + LFI), elle l'emporterait face à Jean-Luc Moudenc avec 53 % des intentions de vote pour l'instant, contre 47 % pour la liste du maire sortant (DVD). Si François Piquemal (LFI) se maintenait, Jean-Luc Moudenc disposerait de la voie royale pour enchaîner sur un troisième mandat dans la ville rose.

"Le RN peut donner les clés de la ville aux Mélenchonistes"

"Je suis ravi de ce sondage, qui m'enlève le sparadrap qu'on collait sur mon front depuis quelques semaines : celui de favori", réagit Jean-Luc Moudenc, dans les colonnes d'Actu Toulouse. Cela a également "le mérite de montrer que le risque du fort score du Rassemblement national viendrait compliquer notre tâche et servir nos adversaires", explique-t-il. En effet, avec 10 % des intentions de vote au premier tour selon le dernier sondage Cluster17, le RN pourrait jouer un rôle majeur dans l'élection toulousaine.

En cas de maintien du parti d'extrême droite, Jean-Luc Moudenc pourrait se voir privé d'un certain nombre d'électeurs qui maintiendraient leur vote pour la liste RN. "Je ne sous-estime pas le RN, il n'a aucune chance de gagner la ville mais il peut donner les clés de la ville aux Mélenchonistes, si il y a une triangulaire au second tour, ce sont des voix qui sont bloquées mais qui permettraient aux Mélenchonistes et leurs amis de prendre le contrôle du Capitole", déclarait le maire de Toulouse auprès d'Ici Occitanie.

D'autres listes sont également testées, mais arrivent loin derrière les principaux candidats à Toulouse. On note notamment une liste soutenue par Lutte Ouvrière, conduite par Malena Adrada (1,5 % des intentions de vote au maximum, peu importe l'hypothèse) et une dernière liste soutenue par Reconquête, conduite par Arthur Cottrel (3,2 % des intentions de vote dans le meilleur des cas pour le parti d'Eric Zemmour).