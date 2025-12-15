François Bayrou hospitalisé : "un suivi médical" exigé, sa santé fragilisée par un virus très virulent

A cause d'une grippe très virulente, François Bayrou a dû être hospitalisé, à Pau. Que sait-on de son état de santé ?

La maire de Pau et ancien Premier ministre est dans une état de santé très fragilisé, du fait d'un développement inquiétant du virus de la grippe. Les services de la municipalité ont fait savoir que François Bayrou était actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Pau, comme le rapporte le journal local La République des Pyrénées. L'ancien locataire de Matignon aurait contracté cette grippe depuis une dizaine de jours. François Bayrou l'avait lui-même fait savoir lors du forum citoyen du centre-ville le 5 décembre.

Son état de santé "nécessite un suivi par les équipes médicales pendant encore quelques jours, il ne pourra donc pas participer au conseil municipal ce lundi, ni au Conseil communautaire prévu jeudi" a fait savoir la Ville de Pau, ajoutant que son agenda de la semaine était annulé. Auprès du Parisien, son entourage a donné quelques précisions rassurantes, même si elles témoignent d'une préoccupation importante à son endroit. "C'est une grippe qui a mal tourné. Les médecins ont préféré l'hospitaliser afin d'éviter des complications respiratoires. Mais ça va mieux depuis ce (lundi) matin. Il est sous surveillance", rapporte le journal.

François Bayrou est pressenti pour lancer très prochainement sa campagne pour les municipales à Pau. Il n'a pas encore annoncé sa candidature pour un troisième mandat, mais il est très probable qu'il éclaircisse ses intentions rapidement.