Rouvrir les maisons closes : comment fonctionnerait le modèle que veut créer le Rassemblement national ?

Les maisons closes, fermées depuis 1946, vont-elles rouvrir ? La proposition a été formulée par un député du Rassemblement National.

Fermées suite à la loi Marthe Richard en 1946, les maisons closes pourraient-t-elles rouvrir ? Dans l'immédiat, pas du tout. Mais l'idée resurgit suite à une proposition du Rassemblement National (RN), formulée par le député Jean-Philippe Tanguy. Jordan Bardella lui a formellement affiché son soutien.

Lundi 8 décembre, le député a défendu devant les membres de la commission des finances "la réouverture des maisons closes, mais tenues par les prostituées elles-mêmes, en mode coopératif", rapporte Le Monde. Jean-Philippe Tanguy a précisé au média préparer "une proposition de loi en ce sens" avec "une première version" prête qui doit être "améliorée". Le député affirme également avoir le "soutien de Marine Le Pen pour cette initiative".

"Quand j'étais jeune, j'ai un peu participé au travail du Bus des femmes au bois de Boulogne", a raconté le député au média, citant une association de soutien aux travailleuses du sexe. Celui-ci explique avoir "vu la précarité, la souffrance, l'horreur quotidienne que vivaient ces femmes", expliquant qu'"elles se font tabasser, égorger parfois, et que personne n'en parle". Jean-Philippe Tanguy a estimé au micro de RTL que la loi de 2016, visant à renforcer la lutte contre la prostitution, et dont la mesure phare est la pénalisation du client, "a renvoyé les prostituées à des conditions épouvantables, sordides, les obligeant à travailler toujours plus dans des endroits obscurs, cachés et donc très dangereux".

Jordan Bardella salue la proposition de loi

Réfutant le terme de "maison close", le député propose plutôt de créer des lieux dans lesquels les travailleuses du sexe seraient "leurs propres patronnes", "impératrices dans leur royaume". Une proposition à laquelle Jordan Bardella a réagi : "Je pense que des lieux clos c'est toujours mieux que des taudis dans le bois de Boulogne", a-t-il déclaré samedi 13 décembre dans l'émission "Quelle époque !" diffusée sur France 2.

"On peut mettre en place des lieux clos sécurisés, pour éviter que cette activité, qui de toute manière existe quoi qu'on fasse, se déroule dans des conditions insalubres et d'insécurité qui sont extrêmes", a ajouté le président du RN. Concernant la loi de 2016, suite à son instauration, Jordan Bardella a estimé qu'"on ne peut pas dire que le bilan ait été extrêmement positif" dénonçant "une hypocrisie sur le sujet".

Des associations aux avis mitigés

De leur côté, les associations ont des avis divergents. La porte-parole de l'association Mouvement du nid, qui lutte contre les causes et les conséquences de la prostitution, Lénaig Le Fouillé a qualifié la proposition du RN de "position extrêmement conservatrice", rapporte France Info. Et d'ajouter : "Nous vivons dans une société post-MeToo où on a bien compris que les hommes ne peuvent plus s'accaparer le corps des femmes contre de l'argent". Le mouvement s'oppose à toute forme de légalisation de la prostitution.

Le Syndicat du travail sexuel (Strass) milite contre la pénalisation des clients et pour la reconnaissance de la prostitution comme une activité professionnelle déclarée. Cependant, le syndicat "ne veut pas travailler avec le RN" explique le porte-parole Thierry Schaffauser, considérant que le parti d'extrême droite "se dédiabolise sur notre dos", rapporte France Info.

Anaïs de Lenclos, porte-parole de la fédération Parapluie rouge, un regroupement d'associations communautaires et de travailleurs du sexe, regrette que la proposition du RN ne concerne que les personnes souhaitant travailler en coopérative selon Le Parisien : "Il faut revoir toute la législation pour que tout le monde ait accès aux mêmes droits", ajoutant que "la seule chose qui va dans le bon sens, c'est que le sujet est sur la table".