500 euros d'amende pour consommation de drogue : cannabis, cocaïne... Quels produits Macron cible-t-il ?

Emmanuel Macron a annoncé à Marseille (Bouches-du-Rhône) une augmentation de l'amende forfaitaire délictuelle pour consommation de drogue. Aujourd'hui plafonnée à 200 euros, elle atteindra désormais 500 euros.

En déplacement à Marseille pour investir la lutte contre le narcotrafic et répondre aux questions des lecteurs du quotidien La Provence, Emmanuel Macron a fait une première annonce choc ce mardi 16 décembre 2025 : l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de drogues "va passer à 500 euros", contre 200 euros aujourd'hui. "On va passer à 500 euros l'amende. 500 euros, parce qu'il faut taper au portefeuille, parce que ça n'est pas festif de se droguer", a déclaré le président de la République.

Le chef de l'Etat a tenu à rappeler que "r ien de tout ça n'arriverait s'il n'y avait pas des gens qui achètent de la cocaïne, du hash". "J'en ai ras-le-bol d'avoir, d'un côté, des jeunes qu'on pleure et, de l'autre, des jeunes qui considèrent que c'est festif de consommer, généralement pas des mêmes milieux sociaux", martèle-t-il. "Toute personne qui consomme de la drogue alimente le narcotrafic qui fout nos villes et nos quartiers en l'air. Si on ne dit pas ça clairement, on se trompe de cible", a lancé le locataire de l'Elysée dans la cité phocéenne.

Les substances concernées par l'annonce d'Emmanuel Macron

Mais alors, quels produits Emmanuel Macron cible-t-il avec cette nouvelle amende de 500 euros ? Tout d'abord, il est important de rappeler que cette amende forfaitaire est une sanction pénale qui est prononcée en dehors d'un procès. La décision est prise par un policier, un gendarme ou un agent public habilité qui constate cette infraction. Autrement dit, si vous êtes contrôlé en train de consommer des stupéfiants ou en possession de petites quantités, vous pouvez recevoir cette amende forfaitaire.

Selon Service-public.gouv.fr, les substances concernées sont "par exemple : le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy ou le LSD". Attention, si vous détenez une quantité importante de drogue lors d'un contrôle, ou d'une drogue classée comme "dure" à l'instar de l'héroïne ou du crack, ou si vous avez un casier judiciaire, "vous pouvez être poursuivi devant le tribunal correctionnel", peut-on également lire.

À l'heure actuelle, le montant de l'amende forfaitaire est de 200 euros. Son montant minoré est de 150 euros si elle est payée dans les 15 jours et le montant de l'amende forfaitaire est majoré à 450 euros si elle n'est pas payée dans les 45 jours. Reste à connaître les montants relatifs à la nouvelle amende de 500 euros évoquée ce mardi par Emmanuel Macron. Pour les personnes morales, le montant des amendes forfaitaires est multiplié par cinq. De plus, le refus de se soumettre aux vérifications (analyse ou examen médicaux, cliniques ou biologiques) afin de déterminer la nature des stupéfiants est puni d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Interrogé par plusieurs journalistes présents à Marseille, un éducateur spécialisé basé dans la cité phocéenne n'a pas été convaincu par cette annonce du chef de l'Etat. Pour Mohamed Benmeddour, la hausse significative du montant de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de drogue "est un pansement sur une jambe de bois". Ce dernier est davantage favorable à la prévention, plutôt qu'à la répression.