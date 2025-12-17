Municipales 2026 à Lille : le PS battu ? Les candidats en lice et les résultats des sondages

Le PS espère rempiler à Lille où il dirige la mairie depuis des décennies, mais plusieurs listes de gauche s'affrontent au premier tour des élections municipales de 2026 et le camp présidentiel s'ajoute à la bataille.

Aux mains des socialistes depuis 1955, la ville de Lille va-t-elle changer de camp avec les élections municipales de 2026 ? Le scrutin prévu les 15 et 22 mars pourrait être serré, comme celui de 2020 qui s'était soldé par la victoire du PS à seulement 227 voix d'écart. Les deux élections municipales risquent d'ailleurs d'avoir une autre ressemblance : les candidats en lice. Si Martine Aubry n'est pas de la partie car remplacée par Arnaud Deslandes, celui qu'elle a nommé pour lui succéder à son départ en mars 2025, la plupart des forces politiques sont représentées par les mêmes visages.

A Lille, l'ancrage historique à gauche donne inévitablement l'avantage à une partie de la classe politique. Sauf que celle-ci part en ordre dispersé avec quatre listes de gauche distinctes pour le 1er tour, à moins d'une alliance surprise avant le scrutin ou d'un ralliement pour le 2e tour. Une division qui offre aux candidats du camp présidentiel et de droite des chances de se hisser plus haut dans les intentions de vote.

Qui sont les candidats aux municipales de Lille ?

Le maire sortant, Arnaud Deslandes, participe à ses premières élections municipales en tant que tête de liste. A la tête du Beffroi depuis une dizaine de mois, il arpente les couloirs de la mairie de Lille depuis 2005. D'abord stagiaire, il a été collaborateur entre 2006 et 2013 avant de passer directeur de cabinet jusqu'en 2020 puis adjoint au maire jusqu'à son remplacement de Martine Aubry. L'homme de 43 est donc comptable du bilan de Martine Aubry et peut espérer voir les fidèles de la socialiste se ranger derrière lui. Il a déjà reçu le soutien du PCF qui le considère "comme le meilleur espoir pour maintenir la ville de Lille à gauche afin de conserver les conquis sociaux et en gagner de nouveaux".

Mais la gauche compte d'autres candidats à Lille : Stéphane Baly qui est candidat pour le parti écologiste, Lahouaria Addouche en course pour LFI et Faustine Balmelle-Delauzun désignée tête de liste pour Générations. Les des précédentes municipales, le candidat des verts avait été un adversaire redoutable pour le PS et était passé à un cheveux de la victoire face à Martine Aubry : le scrutin s'est joué à 0,59%.

Autre concurrent : le camp présidentiel représenté par Violette Spillebout. La députée macroniste s'est fait une place au Conseil municipal lors du dernier scrutin et peut prétendre à plus lors des prochaines élections municipales. La droite LR s'engage aussi dans le combat des municipales derrière le candidat Louis Delemer, de même que le RN avec Matthieu Valet.

Que disent les résultats des sondages pour les municipales 2026 de Lille ?

Les sondages se font encore rares sur les résultats des municipales 2026 à Lille, une seule étude a été menée jusqu'à présent par l'Ifop à la demande du PS en septembre. L'étude donne l'avantage au maire sortant, Arnaud Deslandes, crédité de 27% des intentions de vote. Le socialiste apparaît avec une large avance puisque la deuxième place est disputée par Stéphane Baly donné à 19% et Violette Spillebout à 18%. Le match entre le PS et le parti écologiste semble moins serré, mais les tendances peuvent encore changer et l'écart pourrait se réduire en cas de qualification des deux candidats au second tour.

La candidate de LFI n'est à quelques points derrière l'écologiste et la macroniste avec 16% des intentions de vote et peut encore rivaliser pour une qualification au 2e tour. Les résultats du sondage sont en revanche moins encourageants pour les candidats de la droite et d'extrême droite qui ne sont pas en terrain conquis. Le RN est toutefois crédité d'un score à deux chiffres, 11%, et fait mieux que le candidat LR donné à 9%.

Les résultats des sondages ne sont qu'une traduction des tendances à un instant T et ne peuvent prédire avec certitude les résultats des élections municipales.