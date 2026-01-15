Municipales 2026 à Lille : candidats, résultats des sondages et dernières infos

Le PS espère rempiler à Lille où il dirige la mairie depuis des décennies, mais plusieurs listes de gauche s'affrontent au premier tour des élections municipales de 2026 et le camp présidentiel s'ajoute à la bataille.

Aux mains des socialistes depuis 1955, la ville de Lille va-t-elle changer de camp avec les élections municipales de 2026 ? Le scrutin prévu les 15 et 22 mars pourrait être serré, comme celui de 2020 qui s'était soldé par la victoire du PS à seulement 227 voix d'écart. Les deux élections municipales risquent d'ailleurs d'avoir une autre ressemblance : les candidats en lice. Si Martine Aubry n'est pas de la partie car remplacée par Arnaud Deslandes, celui qu'elle a nommé pour lui succéder à son départ en mars 2025, la plupart des forces politiques sont représentées par les mêmes visages.

Le maire sortant, Arnaud Deslandes, participe lui à ses premières élections municipales en tant que tête de liste. A la tête du Beffroi depuis une dizaine de mois, il arpente les couloirs de la mairie de Lille depuis 2005. D'abord stagiaire, il a été collaborateur entre 2006 et 2013 avant de passer directeur de cabinet jusqu'en 2020 puis adjoint au maire jusqu'à son remplacement de Martine Aubry. L'homme de 43 est donc comptable du bilan de Martine Aubry et peut espérer voir les fidèles de la socialiste se ranger derrière lui. Il a déjà reçu le soutien du PCF qui le considère "comme le meilleur espoir pour maintenir la ville de Lille à gauche afin de conserver les conquis sociaux et en gagner de nouveaux".

A Lille, l'ancrage historique à gauche donne donc inévitablement l'avantage à une partie de la classe politique. Sauf que celle-ci part en ordre dispersé avec quatre listes de gauche distinctes pour le 1er tour, à moins d'une alliance surprise avant le scrutin ou d'un ralliement pour le 2e tour. Une division qui offre aux candidats du camp présidentiel et de droite des chances de se hisser plus haut dans les intentions de vote.

Tous les candidats aux municipales à Lille

Lutte ouvrière : Pierre Madelain

LFI : Lahouaria Addouche

Liste soutenue par Les Ecologistes et Générations : Stephane Baly

Liste soutenue par le PS et le PCF : Arnaud Deslandes

"Au-delà des partis" : Baptiste Roussel

Renaissance : Violette Spillebout

LR : Louis Delemer

"Lille Prospère", droite : David Metschies

RN : Matthieu Valet

Les résultats des sondages pour les municipales 2026 de Lille

Les sondages se font encore rares sur les résultats des municipales 2026 à Lille, une seule étude - dont est issu le tableau ci-dessous - a été menée jusqu'à présent par l'Ifop à la demande du PS en septembre. L'étude donne l'avantage au maire sortant, Arnaud Deslandes, crédité de 27% des intentions de vote. Le socialiste apparaît avec une large avance puisque la deuxième place est disputée par Stéphane Baly donné à 19% et Violette Spillebout à 18%. Le match entre le PS et le parti écologiste semble moins serré, mais les tendances peuvent encore changer et l'écart pourrait se réduire en cas de qualification des deux candidats au second tour.

La candidate de LFI n'est à quelques points derrière l'écologiste et la macroniste avec 16% des intentions de vote et peut encore rivaliser pour une qualification au 2e tour. Les résultats du sondage sont en revanche moins encourageants pour les candidats de la droite et d'extrême droite qui ne sont pas en terrain conquis. Le RN est toutefois crédité d'un score à deux chiffres, 11%, et fait mieux que le candidat LR donné à 9%. Les résultats des sondages ne sont qu'une traduction des tendances à un instant T et ne peuvent prédire avec certitude les résultats des élections municipales.