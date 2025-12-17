La vidéo d'un coup d'Etat en France stupéfait Emmanuel Macron : mais que montre et dit cette fake news ?
Emmanuel Macron a déploré mardi ne pas avoir réussi à faire retirer de Facebook une fausse information sur un coup d'Etat en France qui avait alarmé un homologue africain. La vidéo problématique totalise 13 millions de vues.
Une démonstration supplémentaire de la dérive des réseaux sociaux. Lors de son déplacement à Marseille mardi, Emmanuel Macron a évoqué la diffusion d'une vidéo relayant une fake news sur Facebook. Le président de la République a été alerté "depuis l'étranger" par un de ses "collègues africains". "Il me dit : cher président, qu'est-ce qu'il se passe chez vous ? Je suis très inquiet", rapporte le chef de l'Etat devant les lecteurs du quotidien La Provence.
En réalité, une vidéo générée par IA et annonçant un faux coup d'Etat en France circule sur les réseaux sociaux et inquiète fortement à l'étranger. Elle totalise aujourd'hui plus de 13 millions de vues. "On voit une journaliste à côté de l'Elysée qui dit qu'il y a eu un coup d'Etat en France, un colonel a pris le pouvoir", rapporte Emmanuel Macron.
En effet, une reporter semble filmée dans les rues de Paris, la tour Eiffel en fond, avec un micro "Live 24" en main : "À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'Etat en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée et la possible chute du président Emmanuel Macron", dit-elle. Mais tout est faux. Le président a naturellement demandé à ses équipes d'appeler Facebook pour leur demander de "retirer" la vidéo gênante.
"Ces gens-là se moquent de nous", déplore Macron
La plate-forme Pharos a alors appelé le réseau. "Réponse de Facebook : ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation. Refus de retrait", a ajouté le chef de l'Etat, avant d'ironiser sur le fait que même un président de la République était désarmé face aux plates-formes. "J'ai tendance à penser que j'ai plus de moyens de pression que qui que ce soit. En tout cas, c'est peut-être plus simple pour leur dire que c'est grave si c'est moi qui appelle. Ça ne marche pas", dit-il.
Emmanuel Macron fait référence à cette fausse vidéo (IA) diffusée par Facebook à ses utilisateurs, faisant croire à un coup dÉtat en France.— Raphael Grably (@GrablyR) December 16, 2025
Toujours en ligne (13 millions de vues). https://t.co/uj1a2Swy5t pic.twitter.com/U151wrZMuU
"Vous voyez qu'on n'est pas équipés comme il faut (...) Ces gens-là se moquent de nous. Ils se foutent de la sérénité des débats politiques. Ils se moquent de la souveraineté des démocraties. Et donc ils nous mettent en danger", déplore Emmanuel Macron. Le locataire de l'Elysée a également rappelé son souhait d'instaurer une vraie politique "au niveau français et européen" sur la question des fake news.
"Quand on a des contenus manifestement faux qui mettent en danger la sécurité publique par des fausses informations qui déstabilisent, il faut pouvoir les faire retirer", estime-t-il. Il s'agit là d'une attaque supplémentaire qui fait planer la menace d'une ingérence étrangère sur les prochaines élections dans le pays : les municipales en 2026 puis la présidentielle un an plus tard.