La vidéo d'un coup d'Etat en France stupéfait Emmanuel Macron : mais que montre et dit cette fake news ?

Emmanuel Macron a déploré mardi ne pas avoir réussi à faire retirer de Facebook une fausse information sur un coup d'Etat en France qui avait alarmé un homologue africain. La vidéo problématique totalise 13 millions de vues.

Une démonstration supplémentaire de la dérive des réseaux sociaux. Lors de son déplacement à Marseille mardi, Emmanuel Macron a évoqué la diffusion d'une vidéo relayant une fake news sur Facebook. Le président de la République a été alerté "depuis l'étranger" par un de ses "collègues africains". "Il me dit : cher président, qu'est-ce qu'il se passe chez vous ? Je suis très inquiet", rapporte le chef de l'Etat devant les lecteurs du quotidien La Provence.

En réalité, une vidéo générée par IA et annonçant un faux coup d'Etat en France circule sur les réseaux sociaux et inquiète fortement à l'étranger. Elle totalise aujourd'hui plus de 13 millions de vues. "On voit une journaliste à côté de l'Elysée qui dit qu'il y a eu un coup d'Etat en France, un colonel a pris le pouvoir", rapporte Emmanuel Macron.

En effet, une reporter semble filmée dans les rues de Paris, la tour Eiffel en fond, avec un micro "Live 24" en main : "À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'Etat en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée et la possible chute du président Emmanuel Macron", dit-elle. Mais tout est faux. Le président a naturellement demandé à ses équipes d'appeler Facebook pour leur demander de "retirer" la vidéo gênante.

"Ces gens-là se moquent de nous", déplore Macron