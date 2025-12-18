Municipales 2026 à Bordeaux : des alliances difficiles, les Ecologistes confortés ? Les résultats des sondages

Les candidatures sont nombreuses à Bordeaux pour les élections municipales 2026, ce qui pourrait faire le jeu du maire sortant, l'écologiste Pierre Hurmic.

La campagne pour les élections municipales de 2026 à Bordeaux est lancée et elle pourrait être relativement complexe à comprendre sans s'y intéresser de près. Face au maire sortant, l'écologiste Pierre Hurmic, deux ex-ministres macronistes font office de "gros poissons" et se tirent dans les pattes. Le parti Renaissance veut présenter aux suffrages Thomas Cazenave et le Parti radical pousse la candidature de sa présidente, Nathalie Delattre.

Malgré plusieurs réunions, les deux n'ont pas réussi à s'entendre pour constituer une liste commune, ce qui joue forcément en faveur de Pierre Hurmic. L'éclatement des candidatures pourrait lui ouvrir les portes d'un nouveau mandat en Gironde. Mercredi 17 décembre, à la Grande Poste, lors d'une soirée organisée par le Collectif Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux a délivré un "message de confiance" à ses partisans, préparant le terrain pour sa prochaine candidature aux municipales, relaie le quotidien Sud Ouest.

Qui sont les candidats aux élections municipales 2026 de Bordeaux ?

À Bordeaux, les candidatures sont nombreuses. Si Pierre Hurmic n'a pas encore officialisé sa candidature, nul doute qu'il fera bien partie de l'aventure. Face à lui, tout d'abord, se dresse le candidat investi par Renaissance, Thomas Cazenave, député du parti macroniste. Les Bordelais s'attendaient à une liste d'union au centre-droit entre Thomas Cazenave et Nathalie Delattre, il n'en sera rien. Nathalie Delattre conduira la liste du Parti radical. En effet, l'ex-ministre du Tourisme sous Emmanuel Macron et son camp crient à la trahison après la parution d'un sondage commandé par Thomas Cazenave le plaçant devant elle.

"Quand vous dialoguez avec un ami, que vous faites un projet avec lui et que vous vous rendez compte au moment de l'aboutissement que finalement les règles ont changé et que vous n'étiez pas au courant vous vous sentez un peu trahi", réagit Géraldine Amouroux, cheffe de file "Les Républicains" au sein de l'équipe Delattre dans les colonnes d'ICI Gironde. Alors, si le torchon brûle entre ces deux candidats crédibles à la mairie de Bordeaux, que dire des candidatures de la gauche, en plus de celle du maire sortant ?

Le groupe d'opposition Rouge Bordeaux Anticapitaliste, mené par Philippe Poutou (NPA), a annoncé qu'il présenterait sa propre liste. Myriam Eckert mènera la liste Bordeaux en Luttes, et Petra Bernus la liste Révolution Permanente. Une cinquième liste de NPA-Révolutionnaires est également en lice. Enfin, La France insoumise a investi Nordine Raymond (LFI). "Notre grand défi, c'est d'apporter du pouvoir d'achat aux Bordelaises et aux Bordelais", expliquait-il pour Actu Bordeaux.

Mais ce n'est pas tout, deux autres personnalités sont également candidates à Bordeaux : l'économiste Philippe Dessertine représentant la société civile et Julie Rechagneux, investie comme tête de liste par le Rassemblement national (RN). Cette dernière entend "remettre en ordre" la capitale girondine et notamment le quartier Saint-Michel", symbole selon elle de "l'insécurité", des propos relayés par ICI Gironde.

Ce que disent les sondages pour les municipales 2026 à Bordeaux

Un sondage OpinionWay commandé par Renaissance et dévoilé par L'Opinion donne Pierre Hurmic en tête au premier tour avec 32 % des intentions de vote, devant Thomas Cazenave (Renaissance, 26 %), arrive ensuite Nathalie Delattre (Parti radical, 23 %). Au second tour, un seul scénario sur les deux testés donne Thomas Cazenave élu avec 44 % des voix : celui d'une triangulaire avec Pierre Hurmic (36 %) et le candidat LFI Nordine Raymond (20 %).

Dans l'hypothèse d'une union de la droite et du centre menée par Nathalie Delattre, elle récolterait 23 % des intentions de vote, contre 34 % à la liste du maire sortant, lors du premier tour lors des élections municipales de Bordeaux de mars 2026. L'autre scénario testé donne l'actuel député Renaissance, Thomas Cazenave, battu au second tour avec 31 % de voix dans une quadrangulaire avec LFI (18 %), le RN (16 %) et la liste de la majorité sortante (35 %).

De son côté, Nathalie Delattre a commandé un autre sondage qui place également Thomas Cazenave en tête. Toutefois, elle a décidé de ne pas le publier pour ne pas "rajouter de la confusion ou des prétextes qui pourraient être responsables d'une désunion", confie-t-elle à ICI Gironde. Cette dernière espère encore une union avec Thomas Cazenave en fixant une date limite avant Noël, sans quoi, elle conduira sa propre liste, réduisant mécaniquement les chances du centre-droit de performer au premier tour.

Les résultats des sondages ne sont qu'une traduction des tendances à un instant T et ne peuvent prédire avec certitude les résultats des élections municipales.