Municipales 2026 à Bordeaux : tous les candidats et les résultats des sondages

Un duel clair se dessine à Bordeaux pour ces élections municipales 2026. Le maire sortant, l'écologiste Pierre Hurmic, est challengé par une liste d'union de centre-droit qui a failli ne jamais voir le jour.

La campagne pour les élections municipales de 2026 à Bordeaux est lancée. Face au maire sortant, l'écologiste Pierre Hurmic, deux ex-ministres macronistes font office de "gros poissons" et se tiraient jusqu'alors dans les pattes. Le parti Renaissance souhaitait soutenir aux suffrages Thomas Cazenave et le Parti radical poussait la candidature de sa présidente, Nathalie Delattre. Après plusieurs réunions, les deux sont parvenus à s'entendre sur une liste commune. Thomas Cazenave, conseiller municipal et métropolitain Renaissance à Bordeaux, mènera bien une liste d’union (Les Républicains, Renaissance, MoDem, Horizons, Parti radical, Union des démocrates et indépendants, Nouveau Centre, Alliance centriste). Nathalie Delattre, présidente du Parti radical et conseillère municipale depuis 2008 qui prétendait conduire la liste soutenue par le MoDem et LR ne se présentera finalement pas. Elle présidera le comité de soutien et sa présence sur la liste n'est pas assurée. Mercredi 17 décembre, à la Grande Poste, lors d'une soirée organisée par le Collectif Pierre Hurmic, le maire sortant de Bordeaux a de son côté délivré un "message de confiance" à ses partisans, préparant le terrain pour sa prochaine candidature aux municipales. Quelques semaines plus tard, le vendredi 9 janvier, il a officialisé sa "candidature aux élections municipales". "Vous étiez nombreux à me le demander", maintenant, "je le dis", a-t-il lancé devant ses partisans et colistiers, des propos rapportés par Sud Ouest.

Dernières mises à jour

14:36 - Julie Rechangeux (RN) veut "armer l'intégralité de la police municipale" Actuellement conseillère municipale de Lormont et députée européenne, Julie Rechagneux est la tête de liste du Rassemblement National (RN) pour les élections municipales de 2026 à Bordeaux (Gironde). Selon elle, l'un des sujets prioritaires pour Bordeaux c'est la sécurité. "C'est la principale problématique dont nous parlent les Bordelais", dit-elle chez ICI Gironde. Pierre Hurmic "a armé seulement une petite partie de la police municipale. Nous, nous proposons d'armer l'intégralité de la police municipale, de la porter à 250 policiers municipaux en fin de mandat", poursuit-elle. 15/01/26 - 14:43 - Un scénario donne Thomas Cazenave (Renaissance) gagnant au 2nd tour Un sondage OpinionWay commandé par Renaissance et dévoilé par le journal L'Opinion donne Pierre Hurmic en tête au premier tour avec 32 % des intentions de vote à Bordeaux (Gironde), devant Thomas Cazenave (Renaissance, 26 %). Au second tour, un seul scénario sur les deux testés donne Thomas Cazenave élu avec 44 % des voix : celui d'une triangulaire avec Pierre Hurmic (36 %) et le candidat LFI Nordine Raymond (20 %). En cas de quadrangulaire avec une liste d'union centre-droit menée par Thomas Cazenave, Pierre Hurmic l'emporterait avec 35 % des suffrages contre 31 % pour Thomas Cazenave, 18 % pour LFI et 16 % pour le RN. 14/01/26 - 15:30 - La liste des candidats à la mairie de Bordeaux pour 2026 À Bordeaux, les candidatures sont nombreuses. Face au maire écologiste sortant Pierre Hurmic, officiellement candidat à sa propre succession, se dresse le candidat investi par Renaissance, Thomas Cazenave, député du parti macroniste. Les Bordelais s'attendaient à une liste d'union de centre-droit et après d'interminables tractations, il en sera bien ainsi avec comme chef de file, Thomas Cazenave, Nathalie Delattre s'étant rangée derrière lui. Voici tous les candidats aux élections municipales 2026 de Bordeaux. Pierre Hurmic (Les Ecologistes) ;

Thomas Cazenave (union centre-droit) ;

Nordine Raymond (LFI) ;

Philippe Poutou (Rouge Bordeaux Anticapitaliste) ;

Myriam Eckert (Bordeaux en Luttes) ;

Petra Bernus (Révolution Permanente) ;

Liste du NPA-Révolutionnaires ;

Philippe Dessertine (société civile) ;

Julie Rechagneux (RN) ;

Virginie Bonthoux-Tournay (Reconquête!) ;

Yves Simone "candidat du patrimoine". 09/01/26 - 11:19 - Pierre Hurmic officiellement candidat Ce vendredi 9 janvier 2026, le maire écologiste sortant de Bordeaux (Gironde) a officialisé sa "candidature aux élections municipales". "Vous étiez nombreux à me le demander", maintenant, "je le dis", a-t-il lancé devant ses partisans et colistiers, des propos rapportés par Sud Ouest. "Il y a six ans, le slogan de la campagne était ‘'Bordeaux respire’', c’est devenu une réalité", poursuit-il. Il s'est défendu comme un "Bordelais au service des Bordelais sept jours sur sept", et "pas un plan B pour une carrière nationale", égratignant au passage Thomas Cazenave, candidat du centre et de la droite et principal opposant.

Tous les candidats aux municipales 2026 de Bordeaux

Révolution Permanente : Petra Bernus

Bordeaux en Luttes : Myriam Eckert

Rouge Bordeaux Anticapitaliste : Philippe Poutou (NPA)

LFI : Nordine Raymond

Yves Simone "candidat du patrimoine"

Les Ecologistes : Pierre Hurmic

Liste soutenue par (Les Républicains, Renaissance, MoDem, Horizons, Parti radical, UDI, Nouveau Centre, Alliance centriste) : Thomas Cazenave

Société civile : Philippe Dessertine

RN : Julie Rechagneux

Ce que disent les sondages pour les municipales 2026 à Bordeaux

Un sondage OpinionWay commandé par Renaissance et dévoilé par le journal L'Opinion donne Pierre Hurmic en tête au premier tour avec 32 % des intentions de vote, devant Thomas Cazenave (Renaissance, 26 %). Au second tour, un seul scénario sur les deux testés donne Thomas Cazenave élu avec 44 % des voix : celui d'une triangulaire avec Pierre Hurmic (36 %) et le candidat LFI Nordine Raymond (20 %). En cas de quadrangulaire avec une liste d'union centre-droit menée par Thomas Cazenave, Pierre Hurmic l'emporterait avec 35 % des suffrages contre 31 % pour Thomas Cazenave, 18 % pour LFI et 16 % pour le RN.

Nathalie Delattre avait justement commandé un autre sondage qui plaçait également Thomas Cazenave en tête. Toutefois, elle a décidé de ne pas le publier pour ne pas "rajouter de la confusion ou des prétextes qui pourraient être responsables d'une désunion", confiait-elle à ICI Gironde. Les résultats des sondages ne sont qu'une traduction des tendances à un instant T et ne peuvent prédire avec certitude les résultats des élections municipales.