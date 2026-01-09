Municipales 2026 à Bordeaux : une large alliance face à un Pierre Hurmic fragilisé ? Les résultats des sondages

Officiellement candidat à un deuxième mandat, le maire écologiste sortant Pierre Hurmic fera face à une liste d'union du centre et de la droite menée par Thomas Cazenave pour un duel qui s'annonce très relevé à Bordeaux.

La campagne pour les élections municipales de 2026 à Bordeaux est lancée et elle pourrait être relativement complexe à comprendre sans s'y intéresser de près. Face au maire sortant, l'écologiste Pierre Hurmic, deux ex-ministres macronistes font office de "gros poissons" et se tiraient jusqu'alors dans les pattes. Le parti Renaissance souhaitait soutenir aux suffrages Thomas Cazenave et le Parti radical poussait la candidature de sa présidente, Nathalie Delattre.

Après plusieurs réunions, les deux sont parvenus à s'entendre sur une liste commune. Thomas Cazenave, conseiller municipal et métropolitain Renaissance à Bordeaux, mènera bien une liste d’union (Les Républicains, Renaissance, MoDem, Horizons, Parti radical, Union des démocrates et indépendants, Nouveau Centre, Alliance centriste). Nathalie Delattre, présidente du Parti radical et conseillère municipale depuis 2008 qui prétendait conduire la liste soutenue par le MoDem et LR ne se présentera finalement pas. Elle présidera le comité de soutien et sa présence sur la liste n'est pas assurée. Cette liste d'union du centre et de la droite pourrait largement rebattre les cartes à Bordeaux et donner du fil à retordre à Pierre Hurmic.

Mercredi 17 décembre, à la Grande Poste, lors d'une soirée organisée par le Collectif Pierre Hurmic, le maire sortant de Bordeaux a de son côté délivré un "message de confiance" à ses partisans, préparant le terrain pour sa prochaine candidature aux municipales. Et ce vendredi 9 janvier, il a officialisé sa "candidature aux élections municipales". "Vous étiez nombreux à me le demander", maintenant, "je le dis", a-t-il lancé devant ses partisans et colistiers, des propos rapportés par Sud Ouest.

Les candidats aux élections municipales 2026 de Bordeaux

À Bordeaux, les candidatures sont nombreuses. Face au maire écologiste sortant Pierre Hurmic, officiellement candidat à sa propre succession, se dresse le candidat investi par Renaissance, Thomas Cazenave, député du parti macroniste. Les Bordelais s'attendaient à une liste d'union et après d'interminables tractations, il en sera bien ainsi avec comme chef de file, Thomas Cazenave, Nathalie Delattre s'étant rangée derrière lui.

Le groupe d'opposition Rouge Bordeaux Anticapitaliste, mené par Philippe Poutou (NPA), a annoncé qu'il présenterait sa propre liste. Myriam Eckert mènera la liste Bordeaux en Luttes, et Petra Bernus la liste Révolution Permanente. Une cinquième liste de NPA-Révolutionnaires est également en lice. Enfin, La France insoumise a investi Nordine Raymond (LFI). "Notre grand défi, c'est d'apporter du pouvoir d'achat aux Bordelaises et aux Bordelais", expliquait-il pour Actu Bordeaux.

Mais ce n'est pas tout, deux autres personnalités sont également candidates à Bordeaux : l'économiste Philippe Dessertine représentant la société civile et Julie Rechagneux, investie comme tête de liste par le Rassemblement national (RN). Cette dernière entend "remettre en ordre" la capitale girondine et notamment le quartier Saint-Michel", symbole selon elle de "l'insécurité", des propos relayés par ICI Gironde.

Que disent les sondages pour les municipales 2026 à Bordeaux ?

Un sondage OpinionWay commandé par Renaissance et dévoilé par le journal L'Opinion donne Pierre Hurmic en tête au premier tour avec 32 % des intentions de vote, devant Thomas Cazenave (Renaissance, 26 %). Au second tour, un seul scénario sur les deux testés donne Thomas Cazenave élu avec 44 % des voix : celui d'une triangulaire avec Pierre Hurmic (36 %) et le candidat LFI Nordine Raymond (20 %). En cas de quadrangulaire avec une liste d'union centre-droit menée par Thomas Cazenave, Pierre Hurmic l'emporterait avec 35 % des suffrages contre 31 % pour Thomas Cazenave, 18 % pour LFI et 16 % pour le RN.

Nathalie Delattre avait justement commandé un autre sondage qui plaçait également Thomas Cazenave en tête. Toutefois, elle a décidé de ne pas le publier pour ne pas "rajouter de la confusion ou des prétextes qui pourraient être responsables d'une désunion", confiait-elle à ICI Gironde. Les résultats des sondages ne sont qu'une traduction des tendances à un instant T et ne peuvent prédire avec certitude les résultats des élections municipales.