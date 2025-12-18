Rachida Dati accusée de corruption : pourquoi la police s'est-elle rendue chez la ministre ?

Des perquisitions ont eu lieu aux domiciles de Rachida Dati, jeudi 18 décembre, ainsi qu'à son ministère et sa mairie d'arrondissement à Paris. Elle est soupçonnée de "corruption" pendant son mandat au Parlement européen.

Rachida Dati est dans la tourmente. La ministre de la Culture a été perquisitionnée jeudi 18 décembre à ses domiciles, son ministère ainsi qu'à sa mairie d'arrondissement (VIIe arrondissement de Paris). Selon des informations du Nouvel Obs et de France Télévision, confirmées par BFMTV, elles ont été menées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 14 octobre par le Parquet national financier. La ministre est soupçonnée de "corruption active et passive", "trafic d'influence", "détournement de fonds publics", "recel" et "blanchiment de ces délits en lien avec l'exercice du mandat de parlementaire européen".

Alors qu'elle était élue au Parlement européen, elle aurait perçu deux virements de 149 500 euros en honoraires pour GDF Suez, soit une somme totale de 299 000 euros. Mais voilà, elle n'en aurait pas déclaré la provenance à Bruxelles. Ces opérations financières auraient été menées grâce à un cabinet d'avocats avec qui elle travaillait. Rachida Dati nie avoir travaillé avec GDF Suez.

Un lien avec une autre affaire de corruption

Mais la maire du VIIe arrondissement de Paris n'en est pas à sa première enquête pour corruption. Elle doit être jugée, avec Carlos Ghosn (ancien patron de Renault-Nissan), du 16 au 28 septembre pour une affaire similaire. C'est dans le cadre de cette enquête que des preuves auraient été trouvées concernant l'affaire avec GDF Suez. Des notes manuscrites " GDF 250 " et " Renault 300 " ont été retrouvées dans un cahier, ce qui correspondrait aux sommes reçues par Rachida Dati.

Dans ce même cahier, on retrouve aussi "GDF Suez et Areva sont concurrents, revoir contrat dernière page", toujours écrit à la main. Elle s'est déjà justifiée en assurant que c'étaient des erreurs de sa secrétaire. Des erreurs qui semblent pourtant coïncider avec des mentions dans les livres de comptes du cabinet d'avocat : "Dati Honoraire GDF Suez." Pour le moment, il ne s'agit que de soupçons et l'enquête est en cours. Elle est menée par l'Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.