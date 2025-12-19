Budget de l'Etat 2026 : les débats prolongés en janvier... Le texte peut-il être adopté sans 49.3 ?

Le budget 2026 n'a aucune chance d'être adopté avant la fin de l'année après l'échec de la commission mixte paritaire ce vendredi 19 décembre. Il n'est pas dit que les parlementaires finissent par trouver un accord...

Le budget de l'Etat ne sera pas voté avant la fin de l'année. Sénateurs et députés ne sont pas parvenus à trouver d'accord sur le projet de loi de finances (PLF) lors de la commission mixte paritaire (CMP) ce vendredi 19 décembre. Il a suffi de quelque minutes pour constater l'impossibilité de trouver un compromis susceptible d'être adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'issue de la CMP n'est pas une surprise, le Premier ministre s'y était préparé et avait demandé à ses services de se tenir prêts à saisir le Conseil d'Etat pour le dépôt d'une loi spéciale en cas de réunion non conclusive.

La loi spéciale, nécessaire pour prélever les impôts et assurer les dépenses à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à l'adoption d'un budget, devrait être examinée à l'Assemblée lundi et au Sénat mardi. Quant au PLF, il va reprendre la navette parlementaire avec une nouvelle lecture du texte adoptée au Sénat par les députés de l'Assemblée nationale. Les débats se poursuivront en janvier et en février au grand dam de plusieurs élus qui, pour la plupart, ne souhaitaient pas voir l'examen du budget se prolonger. Pourquoi ? A cause d'une forme de lassitude, de la mise en suspend de tous les autres débats parlementaires et de l'incertitude de voir les élus finir par voter le PLF.

Si la Sénat a adopté le budget de l'Etat, il l'a largement amendé allant jusqu'à creuser le déficit à 5,3% du PIB, soit plus que la limite maximale fixée par le gouvernement. Cette version du budget ne passera jamais auprès des députés. Le RN et LFI ont prévu de s'opposer à tous les textes et les forces de gauches ont toutes annoncé rejeter cette version texte. Quant au camp présidentiel, il est divisé. Impossible donc de trouver une majorité pour ce texte, même avec un soutien unanime du socle commun.

Existe-t-il seulement une version du PLF capable d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale ? Un texte trop à droite est promis à un rejet de la gauche, un texte trop à gauche à un rejet de la droite et d'une partie du camp présidentiel, et il semble difficile de trouver un compromis satisfaisant à la fois la droite et la gauche, ou du moins ne les rebutant pas, comme cela a été le cas pour le budget de la Sécurité sociale. La gauche qui avait soutenu ou s'était abstenue lors du vote du budget de la Sécu promet cette fois de rejeter un texte qui ne lui convient pas. La droite, elle, estime avoir fait assez de concessions dans le budget de la Sécu et refuse de céder une nouvelle fois. sur le budget. L'équation paraît donc impossible.

Un 49.3 inévitable sur le budget 2026 ?

Plusieurs élus ont appelé le Premier ministre a usé de l'article 49.3 de la Constitution pour forcer l'adoption du PLF avant la fin de l'année. Une scénario écarté par Sébastien Lecornu qui a promis avant le début des débats de ne pas empêcher les discussions et de laisser les parlementaires s'exprimer sur le budget. En refusant de recourir au 49.3, le chef du gouvernement fait également peser la responsabilité du budget sur les parlementaires et évite de se mettre en danger en donnant aux députés l'occasion de voter une motion de censure. Si plusieurs politiques comme Gérard Larcher, François Hollande, Edouard Philippe et Elisabeth Borne ont suggéré le recours au 49.3 pour assurer l'adoption d'un budget, le RN et LFI, fermement opposés au budget de l'Etat, pourraient se saisir de l'occasion pour soutenir une censure du gouvernement. Une procédure qui ne ferait que reporter davantage l'adoption d'un budget.

Si le recours au 49.3 n'est pas envisageable pour le Premier ministre avant la fin de l'année, la question pourrait à nouveau se poser en janvier si les débats sur le PLF se retrouvent dans l'impasse. "On peut imaginer une loi spéciale jusqu'aux municipales et finalement, un compromis ou un 49.3 de lassitude", a imaginé une macroniste auprès de Franceinfo. "On en revient toujours au 49.3, mais pour que les socialistes s'abstiennent lors de la motion de censure, il faudra que le texte nous aille. La question ne se pose pas dans cette séquence, mais en janvier..." a glissé pour sa part un cadre du PS. Certains socialistes ont d'ores et déjà indiqué qu'une adoption du budget par 49.3 pourrait ne pas être censuré si le PLF adopté répond à certaines exigences du parti.