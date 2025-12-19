Municipales 2026 à Nantes : une alliance en passe de faire chuter la gauche ? Candidats et tendances

Au pouvoir depuis 36 ans à Nantes, la gauche pourrait être talonnée lors des élections municipales de 2026 avec l'alliance de la droite et du centre. Le PS, lui, a reçu le soutien des Ecologistes.

Dirigée depuis 1989 par la gauche, Nantes pourrait connaître en 2026 un changement de bord. Alors que la socialiste Johanna Rolland brigue un troisième mandat en Loire-Atlantique, elle sera cette fois-ci soutenue dès le premier tour par les Ecologistes, ce qui n'était pas le cas lors du scrutin de 2020. En revanche, LFI a décidé de présenter une liste à part, forte de ses bons résultats aux européennes et aux législatives.

Malgré un premier mandat souvent loué et basé sur l'attractivité économique et les grands projets sociaux, le deuxième mandat de Johanna Rolland - maire de Nantes et présidente de la Métropole - fut un peu plus délicat, tourné vers la "social écologie" et marqué par certains grands défis comme la crise du logement ou encore l'insécurité parfois décriée dans la sixième ville de France sous la direction de la première édile PS.

La droite et le centre s'allient pour déloger la gauche à Nantes

Pour les élections municipales de 2026 à Nantes, Johanna Rolland (PS) mènera une liste "de gauche unie pour Nantes". Elle comprend les socialistes, les écologistes, les communistes et le PRG. "Ma candidature, c'est une promesse que je fais pour Nantes, pour ses habitantes et ses habitants. Notre promesse pourrait se résumer ainsi : faire vivre tout ce que nous aimons à Nantes, faire vivre ce qui fait Nantes, faire et refaire société en cultivant la justice", a-t-elle déclaré lors du lancement officiel de sa campagne, le 22 novembre dernier.

Face à elle et c'est inédit : la droite et le centre ont décidé de s'allier. Foulques Chombart de Lauwe, vainqueur de la primaire LR, mènera cette liste. Il pourra bénéficier de l'expertise de la haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry (Modem), de Guillaume Richard, représentant local d'Horizons, et de Valérie Oppelt, ex-candidate LREM en 2020. Autrement dit, les partis LR, Modem, Horizons et Renaissance partiront unis pour multiplier leurs chances de victoire.

L'objectif est clair : déloger Johanna Rolland et faire basculer Nantes vers le centre-droit. "Elle a choisi deux priorités qui laissent les habitants un peu médusés : faire de Nantes une ville refuge pour les migrants quels qu'ils soient, et faire 40 % de logements sociaux", déplore Foulques Chombart de Lauwe au sujet de la maire sortante dans les colonnes du quotidien Le Figaro. Récemment, Foulques Chombart de Lauwe a bénéficié du soutien du président des Républicains, Bruno Retailleau, lors de la venue de l'ex-ministre de l'Intérieur à Nantes, jeudi 18 décembre évoquer la question de la sécurité dans une ville qu'il connaît bien, a-t-il rappelé, pour y avoir effectué notamment une partie de ses études.

RN, LFI, Nantes populaire... Les autres listes et candidats

À l'extrême droite, le Rassemblement national (RN) soutiendra Jean‐Claude Hulot, candidat du parti à la flamme à Nantes pour les municipales 2026. Haut fonctionnaire, chevalier de la Légion d'honneur depuis 2011, il est contrôleur général économique et financier (CGEF). De l'autre côté de l'échiquier politique, La France insoumise (LFI) ne fera pas campagne avec le PS. Les Insoumis présentent leur propre liste menée par William Aucant.

"Si nous sommes en rupture avec le PS, c'est que ce n'est pas par posture", affirme d'emblée William Aucant, invité d'ICI Loire Océan le mercredi 17 décembre. "C'est pour dire que ce qui a été fait depuis dix ans n'est pas convaincant. Aujourd'hui, quand on fait un porte-à-porte, on nous parle d'un sentiment d'abandon dans les quartiers (...) on est en droit de se demander si Johanna Rolland prend la mesure de la crise qu'il y a aujourd'hui ?", fustige-t-il. À gauche, une autre liste tentera de se faire une place, celle du collectif "Nantes populaire", qui devrait être menée par Margot Medkour. Si la tête de liste n'a pas été officiellement désignée, il devrait bien s'agir de celle qui fut candidate en 2020 avec le soutien de LFI.