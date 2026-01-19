Municipales 2026 à Nantes : candidats, tendances et dernières infos

Face à l'hégémonie de la gauche à Nantes, la droite et le centre on décidé de s'unir pour tenter de rafler l'Hôtel de Ville lors des élections municipales de 2026. Les Ecologistes, eux, se sont ralliés au Parti socialiste.

Nantes pourrait connaître en 2026 un changement de bord après 36 ans sous la houlette de la gauche. Alors que la socialiste Johanna Rolland brigue un troisième mandat en Loire-Atlantique, elle sera cette fois-ci soutenue dès le premier tour par les Ecologistes, ce qui n'était pas le cas lors du scrutin de 2020. En revanche, LFI a décidé de présenter une liste à part, forte de ses bons résultats aux européennes et aux législatives. Malgré un premier mandat souvent loué et basé sur l'attractivité économique et les grands projets sociaux, le deuxième mandat de Johanna Rolland - maire de Nantes et présidente de la Métropole - fut un peu plus délicat, tourné vers la "social écologie" et marqué par certains grands défis comme la crise du logement ou encore l'insécurité parfois décriée dans la sixième ville de France sous la direction de la première édile PS. Vendredi 9 janvier, la maire socialiste de Nantes dévoilait ses colistiers en vue des élections municipales. Aide-soignante, chef d'entreprise, chorégraphe ou avocat, ces colistiers ont des profils très divers mais un point commun : ce sont, selon elle, des candidats "amoureux de leur ville". "Cette liste est très représentative, je crois, de notre capacité à rassembler. Pas seulement les partis politiques, mais les Nantaises et les Nantais, les générations, les différents quartiers", confie-t-elle chez ICI Loire Océan. De son côté, le candidat LR Foulques Chombart de Lauwe espère réaliser "le hold-up du siècle". Le candidat du centre et de la droite donnait son premier meeting aux côté de Bruno Retailleau mercredi 14 janvier. "Je suis encore là pour gagner le match. Car cette année il y a match", a-t-il lancé.

Dernières mises à jour

15:45 - "Ça sera une campagne frugale" à Nantes, juge le candidat du centre ex-Renaissance À Nantes, l’ancien président de Renaissance en Loire-Atlantique Mounir Belhamiti présente une liste indépendante après le ralliement de son parti avec la droite dans la cité des Ducs pour ces élections municipales 2026. "Je suis candidat, avec un collectif qui a de l’énergie et porte des propositions", confirme-t-il au Figaro. Pour rappel, en 2020, il était numéro 2 de la liste menée par les démocrates et progressistes (centre). "Je ne ferai pas un one-man show à 30 000 euros pour faire plaisir aux militants, ce n’est pas nécessaire. Ça sera une campagne frugale, qui parle directement aux Nantais. De la cage d’escalier au bar d’à côté en passant par l’amicale du coin, c’est comme ça que nous voulons réussir à convaincre", explique-t-il dans les colonnes du quotidien. Il regrette que "les partis politiques nationaux" aient "tendance à faire de Nantes et des municipales un laboratoire pour la présidentielle". 16/01/26 - 11:25 - "Moi, je suis un homme de droite qui sait ce qu’il veut", Foulques Chombart de Lauwe (LR) lance sa campagne Foulques Chombart de Lauwe qui porte une liste d’union entre Les Républicains, le MoDem, Renaissance et Horizons, a annoncé vouloir faire "le hold-up du siècle" pour ces municipales 2026 à Nantes, mercredi 14 janvier, lors de son premier meeting de campagne. "Mon moteur, c’est être utile et je veux rendre la fierté aux Nantais. J’aime déjouer les pronostics", a-t-il déclaré, des propos relayés par Presse Océan. Fermement opposée à la mairie socialiste, "C’est contre ces gens qu’on se bat, des gens qui sont en train de mettre notre ville en bas du classement et qu’on déteste. Moi, je suis un homme de droite, je suis quelqu’un de constant et qui sait ce qu’il veut", a-t-il lancé. "La gauche que nous affrontons à Nantes n’est pas n’importe quelle gauche, c’est une gauche dure, radicale. La maire de Nantes a trahi son histoire politique et a ouvert les portes de la mairie de Nantes à la gauche radicale", a même déclaré la présidente Horizons du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais, lors de cette même soirée.

Tous les candidats aux municipales à Nantes

NPA : Alexandre Gauvin et Sarah Ferron

"Nantes populaire" : Margot Medkour

Lutte ouvrière : Nicolas Bazille

LFI : William Autant

"La gauche unie pour Nantes", liste soutenue par le Parti socialiste, le Parti communiste, les Ecologistes : Johanna Rolland

Liste du centre : Mounir Belhamiti

Liste de centre-droit soutenue par Les Républicains, leMoDem, Renaissance et Horizons : Foulques Chombart de Lauwe

RN : Jean‐Claude Hulot

Les tendances pour les municipales 2026 à Nantes

Pour les élections municipales de 2026 à Nantes, Johanna Rolland (PS) mènera une liste "de gauche unie pour Nantes". Elle comprend les socialistes, les écologistes, les communistes et le PRG. "Ma candidature, c'est une promesseque je fais pour Nantes, pour ses habitantes et ses habitants. Notre promesse pourrait se résumer ainsi : faire vivre tout ce que nous aimons à Nantes, faire vivre ce qui fait Nantes, faire et refaire société en cultivant la justice", a-t-elle déclaré lors du lancement officiel de sa campagne, le 22 novembre dernier.

Face à elle et c'est inédit : la droite et le centre ont décidé de s'allier. Foulques Chombart de Lauwe, vainqueur de la primaire LR, mènera cette liste. Il pourra bénéficier de l'expertise de la haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry (Modem), de Guillaume Richard, représentant local d'Horizons, et de Valérie Oppelt, ex-candidate LREM en 2020. Autrement dit, les partis LR, Modem, Horizons et Renaissance partiront unis pour multiplier leurs chances de victoire. Farouchement opposée à la mairie socialiste, "c’est contre ces gens qu’on se bat, des gens qui sont en train de mettre notre ville en bas du classement et qu’on déteste. Moi, je suis un homme de droite, je suis quelqu’un de constant et qui sait ce qu’il veut", a lancé Foulques Chombart de Lauwe lors de son premier meeting de campagne, mercredi 14 janvier 2026, des propos relayés par Presse Océan.

L'objectif est clair : déloger Johanna Rolland et faire basculer Nantes vers le centre-droit. "Elle a choisi deux priorités qui laissent les habitants un peu médusés : faire de Nantes une ville refuge pour les migrants quels qu'ils soient, et faire 40 % de logements sociaux", déplore Foulques Chombart de Lauwe au sujet de la maire sortante dans les colonnes du quotidien Le Figaro. À l'extrême droite, le Rassemblement national (RN) soutiendra Jean‐Claude Hulot, candidat du parti à la flamme à Nantes pour les municipales 2026. Haut fonctionnaire, chevalier de la Légion d'honneur depuis 2011, il est contrôleur général économique et financier (CGEF). De l'autre côté de l'échiquier politique, La France insoumise (LFI) ne fera pas campagne avec le PS. Les Insoumis présentent leur propre liste menée par William Aucant.